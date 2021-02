Mont-de-Marsan : l'affiche de la potentielle édition 2021 de la Madeleine dévoilée

Le suspens durait depuis plusieurs jours... La ville de Mont-de-Marsan a dévoilé ce vendredi 19 février l'affiche de l'édition 2021 de la fête de la Madeleine. La mairie avait posté il y a deux jours un post énigmatique sur Facebook. La nouvelle est donc tombée ce vendredi : voici la nouvelle affiche la "potentielle" édition 2021 !

En pleine crise sanitaire, et malgré les doutes qui planent encore concernant la tenue des fêtes cet été dans les Landes, la mairie de Mont-de-Marsan a décidé de dévoiler l'affiche de la Madeleine édition 2021 : "La Mairie a décidé de débuter la préparation de l'édition 2021 des fêtes de la Madeleine, dont l'organisation nécessite plusieurs mois de travail pour accueillir les centaines de milliers de festayres dans les meilleures conditions" explique la mairie dans un communiqué de presse.

Une photo réalisée par un artiste local

La ville a choisi cette année de mettre à l'honneur le photographe Cyrille Vidal, Meilleur Ouvrier de France en "photographie d’art" et "photographie industrielle". L'artiste aturin, originaire de Bougue, a pris cette photo en mars 2020 dans les arènes du Plumaçon.

Sur la photo, on découvre deux musiciens dont un membre de la banda La Juventud, une danseuse des Cumbancheros, un échassier et une danseuse du groupe folklorique Lous Tchancayres, deux enfants en tenue de festayre, un écarteur et un torero. "Ces modèles témoignent de l'attachement au patrimoine gascon et de l'importance de transmettre cet héritage aux jeunes générations", poursuit la mairie.

Cyrille Vidal, Meilleur Ouvrier de France en "photographie d’art" et "photographie industrielle" - Cyrille Vida

L'heure est aujourd'hui à l'espérance d'un retour rapide à une vie normale

De son côté, la commission taurine extra-municipale s’est d’ores et déjà rendue auprès des éleveurs de la dernière temporada montoise pour faire un premier point et engager les contacts, explique le communiqué de presse.

"L'heure est aujourd'hui à l'espérance d'un retour rapide à une vie normale, explique le communiqué. Les services avancent donc encore dans l'incertitude mais se tiennent prêts."

Toujours selon le communiqué de la mairie, "plusieurs scénarios sont mis sur la table" : de l’organisation des fêtes sous leur forme habituelle à une annulation totale, en passant par un "changement de dates ou un programme des festivités incluant des restrictions gouvernementales".

