Mont-de-Marsan : l'assurance maladie et la CAF déménagent pour deux ans

A compter du 20 septembre, les services de l'Assurance Maladie (CPAM) et de la Caisse d'Allocation Familiale (CAF) ne seront plus situés rue Fontainebleau à Mont-de-Marsan. Le bâtiment, construit dans les années 1970, va être entièrement rénové. Le chantier doit durer deux ans.

Le bâtiment du siège départemental de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) et de la Caisse d'Allocation Familiale (CAF) des Landes, situé au 207 rue Fontainebleau à Mont-de-Marsan va faire peau neuve. Une rénovation de grande envergure pour ce bâtiment de 6 étages, construit en 1973, "véritable passoire énergétique" selon Bruno Poncet, président de la CPAM des Landes. Le "paquebot" comme on le surnomme dans la cité montoise n'avait pas fait l'objet de rénovation d'ampleur jusqu'alors.

Une première en France

A compter du 10 septembre, les 8 000 mètres carrés vont se vider de leurs 400 employés. "C'est assez rare de quitter totalement un bâtiment, s'étonne Bruno Poncet, mais c'était nécessaire pour faire renaitre un bâtiment vieux de 50 ans, énergivore et plus du tout aux normes". Assez rare au point d'être une grande première en France. C'est en effet la première fois qu'on déménage un organisme entier pour une telle opération de réhabilitation.

Neuf millions d'euros sont nécessaires pour la rénovation complète du bâtiment, intérieure comme extérieure. Après d'importants travaux de désamiantage qui devraient débuter dès ce mois d'octobre et se prolonger jusqu'en février 2022, il ne restera plus grand chose du site, si ce n'est la façade extérieure. "Le bâtiment sera vert, mêmes si les murs extérieures resteront bleus et blancs", ajoute le président de la CAF départementale, Antoine Biava. Une rénovation thermique complète est prévue afin de disposer d'un bâtiment avec un impact carbone minimal et parfaitement isolé. L'objectif est de réduire la "facture énergétique d'environ 70 %", souligne Arnaud Paignac-Zancan, le pilote des travaux, responsable des services généraux du site.

Un relooking extérieur aussi puisque des moucharabieh vont se déployer sur les ailes pour préserver les espaces de travail du soleil. "Ce bâtiment correspond à une certaine époque architecturale, il sera relooké et ce n'est pas plus mal pour le quartier" reconnait le maire de Mont-de-Marsan, Charles Dayot, qui y voit une "bonne nouvelle pour les riverains".

Pour lui, ce chantier est aussi l'occasion de redynamiser le cœur de ville. "Souvent on voit des services qui s'expatrient en périphérie", observe le maire. Mais il était hors de question pour l'Assurance Maladie et la CAF, comme pour la municipalité, de construire un nouveau bâtiment loin du centre-ville. "Il était temps de procéder à ces travaux qui couteront moins cher qu'une nouvelle construction", assume Antoine Biava.

Où aller pendant les travaux ?

Pour les services de l'Assurance Maladie des Landes

Dès le 20 septembre après-midi (à partir de 13h30), les services de l'Assurance Maladie accueilleront le public du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, sur la zone d'activité SO WATT, au 236 avenue de Canenx à Mont-de-Marsan.

Le temps d'effectuer le déménagement vers les locaux temporaires, les services seront exceptionnellement fermés deux demi-journées, soit le vendredi 17 septembre à compter de 12h30, et le lundi 20 septembre au matin.

Le site temporaire de So Watt pourra recevoir les usagers sur rendez-vous et en libre-service, selon les mêmes modalités qu'actuellement.

Pour les services de la CAF

Dès le lundi 27 septembre, l'accueil du public se fera à la Chambre des Métiers, située au 131 avenue Pierre Mendes France. Du lundi au vendredi, de 8h à 12h30 et de 13h30 16h.

L'accueil physique dans le bâtiment rue Fontainebleau ou sur le nouveau site ne pourra être assuré le vendredi 24 septembre.

A noter que des réunions d'informations sont organisées par Mont-de-Marsan Agglo, la Mairie, la CPAM et la CAF pour répondre aux questions des riverains :

- Pour les riverains de SO WATT : mardi 14 septembre 2021 à 18h, à la salle George Brassens, 285 rue Pierre Benoit à Mont-de-Marsan.

- Pour les riverains du bâtiment situé au 207 rue Fontainebleau : vendredi 1er octobre 2021 à 18h, à la salle George Brassens, 285 rue Pierre Benoit à Mont-de-Marsan.