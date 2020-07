Mont-de-Marsan : l'opération "bons d'achat" est un succès

La mairie de Mont-de-Marsan se félicite : l'opération "bons d'achat" est un succès. Deux semaines après le lancement de cette opération qui a pour but de relancer l'économie du centre-ville après le confinement, la mairie a fait les comptes.

2049 chèques ont été vendus, pour un montant total de plus de 74.000 euros. De son côté, la mairie a abondé de 71.000 euros. C'est donc plus de 145.000 euros qui ont été dépensés directement dans les magasins du cœur de ville.

Comme le budget de cette opération était de 300.000 euros, il reste encore de l'argent à dépenser. Mais si les achats se poursuivent à ce rythme, l'opération sera terminée bien avant la date prévue à l'origine du 15 septembre, assure la mairie.

"Les clients ont tout de suite adhéré"

Laure Eve, la gérante de la boutique montoise de jeux de société Ludiklandes, est satisfaite : les bons d'achat ont très bien marché pour elle. Une fois que les clients ont été rassurés sur le fonctionnement de ces bons, ils n'ont pas hésité à venir les utiliser dans son magasin, explique-t-elle : "Ils étaient un peu intrigués au début, ils voulaient savoir ce que c'était que ces bons et comment ils marchaient. Une fois qu'ils ont compris l'intérêt pour les commerces du centre-ville et pour eux-mêmes, ils ont tout de suite adhéré, ils étaient très contents".

Dans la boutique montoise Ludiklandes, on peut venir dépenser ces bons d'achat tout en respectant les mesures sanitaires. © Radio France - Justine Hagard

"Il y a ceux qui ont utilisé leur deuxième bon dans une autre boutique après avoir fait le premier achat ici, raconte-t-elle. Il y a ceux qui ont décidé de garder les deux bons pour se faire plaisir avec un jeu un peu plus gros et plus cher. Et enfin, il y a ceux qui ont fait leur premier achat dans une autre boutique, et qui sont venus faire leur deuxième achat chez moi." Dans tous les cas, elle se réjouit de ce fonctionnement : "Cela fait vraiment marcher l'économie locale !"

"Ça va m'aider à remonter la pente"

La commerçante a senti les clients vraiment enthousiastes face à l'opération : "Ils étaient ravis, à la fois de pouvoir aider leurs commerçants, mais aussi de pouvoir profiter de tout ce qu'il y a en centre-ville". D'ailleurs, cette opération représente pour elle une réelle aide financière : "On le voit sur les chiffres. Cela va nous aider à rattraper le manque à gagner pendant le confinement, quand on a subi la fermeture administrative. En tout cas, dans mon cas, ça va vraiment m'aider à remonter la pente".

Pour acheter les bons d'achat, il faut se connecter sur la plateforme internet Beegift. 117 boutiques participent à l'opération, soit 80% des boutiques du centre-ville.