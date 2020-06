Mont-de-Marsan : la prime COVID à 1500€ crée des tensions à l'hôpital

Une nouvelle marche de la colère des personnels soignants du centre hospitalier de Mont de Marsan partira mardi 16 juin à 9 heures devant l'entrée de l'hôpital Layné. Le cortège se rendra place St-Roch en centre-ville pour une mise en scène des revendications puis devant l'antenne départementale de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé.

Parmi les sujets de discorde : la prime COVID promise par le gouvernement aux personnels soignants. La direction du centre hospitalier de Mont de Marsan confirme à France Bleu Gascogne que tous les agents, toutes catégories de personnels confondues, toucheront 500€ en juin au titre de cette prime COVID. Près de 3000 agents sont concernés sur les sites de Layné, de Nouvielle, de Saint-Anne, de Lesbazeilles et du pôle gériatrique de Morcenx-la-Nouvelle.

En revanche, comme le prévoit un décret du ministère de la Santé, ce montant de 500€ peut être porté à 1500€ mais uniquement dans un certain nombres d'établissements et sur décision du directeur de la structure. Dans les établissement éligibles, seuls 40% maximum des agents pourront percevoir ce complément de 1000€.

L'hôpital Layné est concerné par l'octroi de cette prime COVID de 1500€. La direction de l'hôpital montois n'a pas encore tranché les critères retenus pour désigner les bénéficiaires de cette prime. Elle explique qu'elle compte s'appuyer sur une instruction ministérielle qui désigne les services ayant accueilli des patients COVID 19 comme prioritaires.

La direction du centre hospitalier de Mont de Marsan rencontrera les organisations syndicales pour valider avec elles les critères d'attribution de cette prime de 1500€ qui ne sera pas versée en juin. Ces critères ne sont donc pas encore tranchés. Cette situation crée de la tension dans les services regrette Sophie Dudous. Elle est infirmière et secrétaire de la CGT à l'hôpital de Mont de Marsan.

"On sent une certaine tension palpable autour de cette prime" déplore Sophie Dudous, infirmière et secrétaire de la CGT à l'hôpital de Mont de Marsan Copier

"Cela commence à être un peu tendu" confesse Sophie Dudous. "Nous recevons plusieurs appels, des collègues nous interpellent pour nous demander pourquoi ils ne toucheraient pas cette prime et les autres oui" détaille la secrétaire CGT de l'hôpital montois. "Il y a pas mal de questionnement et ça crée du clivage. On sent une certaine tension palpable autour de cette prime depuis déjà un mois. C'est normal car le nerf de la guerre, c'est les sous".

Son syndicat se bat pour une revalorisation des salaires pour tous les salariés. La CGT du centre hospitalier de Mont de Marsan ne veut pas de "ces primes au mérite qui créent de la tension entre les personnels".