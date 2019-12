Mont-de-Marsan : la vente à emporter d'alcool interdite à partir de 20 heures dans l'hypercentre

La vente à emporter d'alcool est désormais interdite dans l'hypercentre, c'est-à-dire dans le supermarché et dans les épiceries du centre-ville, à partir de 20 heures. Le maire de la commune, Charles Dayot, a pris un arrêté le 26 novembre dernier.

Mont-de-Marsan, France

"La liberté des uns s'arrête quand commence celle des autres." Pour le maire de Mont-de-Marsan, Charles Dayot, cet arrêté est une nécessité. Désormais, la vente à emporter d'alcool est interdite dans l'hypercentre, entre 20 heures le soir et 8 heures le matin. Sont donc concernés le supermarché et les épiceries du centre-ville.

Selon le maire, certaines personnes consomment de l'alcool le soir dans les rues du centre-ville, ce qui provoque des nuisances. Alors, après discussion avec les riverains, les commerçants et la police, il a décidé de prendre cet arrêté municipal.

"Nous souhaitons, dans une politique globale, maintenir un centre-ville apaisé, lutter contre les incivilités et avoir un cœur d'agglomération où il fasse bon vivre en préservant un cadre de vie", explique-t-il. Les habitants se sont plaints des nuisance sonores, mais aussi de l'état des rues, selon Charles Dayot : "on retrouve des tessons de bouteilles ça et là, qui polluent la vie des gens".

En cas d'infraction, les contrevenants s'exposent à une amende importante : 750 euros pour les acheteurs et 3750 euros pour les commerçants.