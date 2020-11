Mont-de-Marsan : le Carrousel d'Emilie presque victime de son succès

"On a lancé le site internet lundi, mais il a complètement planté ! Tous les clients essayaient de commander mais ça ne marchait pas, on n'a pas pu prendre de commande", raconte Emilie, la gérante du magasin de jouets. Elle en rigole, maintenant que les choses sont rentrées dans l'ordre et que le site marche à nouveau, mais elle a quand même eu un peu peur : la création de ce site représente beaucoup de travail.

Emilie et son associée, Ambre, se sont mises à la création du site dès avril dernier. "Pendant le confinement, je faisais des livraisons dans tout le département, ce n'était pas rentable. J'en ai tiré des leçons et j'ai anticipé, pour tenir en cas de nouveau confinement", explique Emilie.

Au lendemain du lancement du site, Ambre et Emilie avaient quand même une vingtaine de commandes qui attendaient d'être récupérées en click and collect et 5 à expédier "Dans les Landes, à Pau et même à Paris ! On prend de l'ampleur !" rigole Ambre.

Les commandes de jouets prêtes à être récupérées en click and collect à l'entrée du magasin © Radio France - Radio France

Toutes les deux ont eu chaud au cœur en voyant toutes ces commandes affluer le premier jour. "On ne pourra jamais remercier assez tous les clients qui nous soutiennent. Parce qu'ils ont cliqué sur le Carrousel, ça n'a pas marché, mais quand même, ça veut dire qu'ils ne sont pas allés cliquer sur Amazon, ceux-là", sourit Emilie.

Dans les paquets prêts à être récupérés par les clients, des jeux de société, des doudous, du maquillage... les premières commandes de Noël commencent à arriver. "On fait 50% de notre chiffre d'affaire sur deux mois, alors c'était vital de continuer notre activité", souligne Emilie.

"Le tout c'est de rester positives malgré la période, de ne pas baisser les bras", affirme Ambre. Emilie abonde : "Et puis, même avec le confinement, le père Noël va passer, alors ça ira, forcément !"