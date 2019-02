Mont-de-Marsan : Le restaurant étoilé "les Clefs d'Argent" cherche un apprenti depuis 1 an

Ce lundi 4 février, c'est une journée spéciale " Formation professionnelle apprentissage " sur France Bleu Gascogne. On s'intéresse au secteur de la cuisine, où il est de plus en plus difficile de recruter selon les professionnels. Rencontre avec Christophe Dupouy, chef étoilé à Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan, France

Dans le cadre de la journée spéciale sur France Bleu Gascogne " Formation professionnel apprentissage ", nous partons à la rencontre des professionnels qui ont du mal à recruter des apprentis. C'est le cas dans le secteur de la restauration, même chez les grands chefs étoilés. A Mont-de-Marsan, Christophe Dupouy, chef étoilé aux Clefs d'Argent cherche un apprenti serveur depuis plus d'un an. François-Pierre Noel l'a rencontré.

C'est quoi les difficultés quand on doit chercher des jeunes en apprentissage ?

Christophe Dupouy : Il y en a, ils ont peur de venir parce qu'on est étoilé donc ils se disent, il y a beaucoup plus de rigueur ici mais c'est aussi parce qu'il y a un manque de jeunes qui veulent faire ce métier.

Ça se matérialise comment chez vous ?

Aujourd'hui, il nous manque une personne au service, qu'on aimerait former. Des fois, on est pénalisé pour prendre des clients car lorsque notre apprenti est à l'école, ils ne sont que deux au service donc c'est difficile. Ça fait un an que je cherche, bon, on a eu des candidatures, soit ils ont fait des essais soit ils n'étaient pas motivés. Le problème c'est que nous ne pouvons pas loger notre apprenti donc des fois ça pose des soucis quand ils n'habitent pas Mont-de-Marsan car ils doivent travailler le soir.

Est-ce-que c'était plus facile de trouver un apprenti, il y a quelques années ?

Oui, déjà quand j'étais jeune, on se battait pour travailler dans des restaurants étoilés. Quand on a commencé, on avait aussi beaucoup de jeunes qui se présentaient. On dirait qu'il y a eu un engouement autour de toutes les émissions comme "Top Chef" en cuisine et quand ils sont venus, ils se sont rendus compte que ce n'était pas comme à la télé.

Du coup, vous avez pensé à élargir vos critères de recherches pour un apprenti ?

Au départ, nous voulions un apprenti majeur, pour qu'il soit plus flexible au niveau des horaires. Aujourd'hui nous avons une apprentie en service qui n'a "que" 16 ans. Du coup, on a dû s'adapter pour son emploi du temps afin qu'elle finisse plus tôt. Maintenant on est prêt à faire des "sacrifices" pour avoir des jeunes motivés. C'est à nous à les former, on ne leur demande pas d'avoir de bagage technique, on souhaite que nos apprentis soient motivés et conciliants.