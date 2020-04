Mont-de-Marsan : les gérants du restaurant L'Afición, en grande difficulté, lancent une cagnotte en ligne

Leur restaurant est en danger... Thomas et Lucie, les gérants du bar-restaurant L'Afición à Mont-de-Marsan, ont récemment créé une cagnotte en ligne. Le couple avait repris l'établissement montois en mars 2018. Mais à cause du coronavirus et des mesures mises en place pour éviter sa propagation, ils ont dû le fermer. Depuis, ils sont en grande difficulté financière et font donc appel à la générosité.

Le 16 mars dernier, Emmanuel Macron avait annoncé la mise en place d'un prêt garanti par l'État pour les entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire. Les gérants de L'Afición ont ainsi fait cette demande de prêt : "Mais on nous a refusé le prêt, raconte Thomas, parce qu'on est une petite entreprise fragile, sans trésorerie d'avance, qui a des périodes creuses en hiver." En effet, dans certaines situations (grande difficulté, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires), les banques peuvent refuser ces prêts.

Après ce refus, Thomas et Lucie ont l'idée de créer une cagnotte en ligne "afin d'appeler les amis, la famille et les clients à la solidarité". "L'objectif, poursuit-il, c'est de pouvoir payer au minimum les charges qu'on a durant cette période de confinement, pour ne pas voir notre établissement fermer."

"Tout le monde va y laisser des plumes"

Thomas ne cache pas son mécontentement : "On nous a dit que l'État était là pour nous, mais on s'aperçoit qu'en fait, non. Il n'est pas là pour tout le monde. Que ce soit des restaurateurs, des artisans, des agriculteurs, des entreprises petites, moyennes ou grosses, en fait, tout le monde va y laisser des plumes."

Mais le restaurateur ne perd pas espoir et tient à remercier tous ceux qui ont participé à la cagnotte. "Merci aussi pour le soutien moral et les petits messages sur les réseaux sociaux, ajoute-t-il. On fera tout ce qu'il faut pour que nos clients nous retrouvent après la crise dans de bonnes conditions, la tête haute et avec la fierté d'avoir réussi ce combat."

Pour l'instant, le couple a récolté une cinquantaine de dons.