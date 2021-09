Mont-de-Marsan : les hôteliers s'inquiètent de l'arrivée d'un hôtel aux Nouvelles Galeries

"69 chambres de plus dans le même créneau que le mien en centre-ville, avec une capacité commerciale bien plus importante que la mienne, ça m'inquiète beaucoup", se soucie Marc Giraud, gérant depuis 2018 de l'hôtel Les Pyrénées à Mont-de-Marsan. En avril dernier, l'hôtelier a découvert le projet de réhabilitation des Nouvelles Galeries, qui prévoit notamment, d'ici fin 2025, la création d'un hôtel Ibis Styles 3 étoiles.

"Concurrence déloyale"

Le projet s'inscrit dans le programme Action coeur de ville mis en place par le gouvernement en 2017, et qui prévoit des investissements publics pour dynamiser les centres-villes. L'appel à projet lancé par la municipalité de Mont-de-Marsan a été remporté par le groupe Altae-Bernadet, et a été entériné par le conseil municipal en juillet dernier.

Suite à cette annonce, 13 hôteliers indépendants de l'agglomération se sont constitués en association. Ils dénoncent l'arrivée du géant de l'hôtellerie. "C'est de la concurrence déloyale. Ce n'est pas juste, parce que le projet est financé indirectement par des aides de l'Etat. On va détruire l'emploi et les entreprises existantes", dénonce Thierry Pantel, président de l'association et gérant du Richelieu. "C'est un peu David contre Goliath. C'est l'hôtellerie traditionnelle contre l'hôtellerie de chaîne", ajoute Marc Giraud.

"Ce projet est démesuré"

Pour les hôteliers, cet hôtel de 69 chambres n'a pas sa place à Mont-de-Marsan, alors même qu'un premier établissement Ibis Budget de 65 chambres doit voir le jour avenue du Maréchal Juin à la fin de l'année. "Ce projet est démesuré pour la ville. Il est trop important. Ça ne représente pas et ça ne sauvera pas le centre-ville", insiste Thierry Pantel. Alors que le secteur tente de se relever après plusieurs mois difficiles en raison de la crise sanitaire, cette annonce est vécue comme un coup de massue. "Il n'y a pas la demande. J'ai beaucoup de confrères qui le week-end en arrivent même à fermer la partie hôtellerie", ajoute le gérant du Richelieu. Avec 69 chambres de plus sur le marché hôtelier, les gérants craignent de se retrouver dépossédés de leur clientèle, au profit d'un établissement connu, neuf et en meilleur état.

L'association Hôtellerie-restauration de l'agglomération montoise espère encore pouvoir faire changer les choses. Elle souhaite dialoguer avec la municipalité, et une réunion avec la préfète est prévue le 21 septembre prochain.

De son côté, la municipalité rappelle que le maire de Mont-de-Marsan Charles Dayot s'est entretenu à plusieurs reprises avec les hôteliers indépendants, et que le projet a été choisi par un comité indépendant puis voté en conseil municipal.