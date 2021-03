Mont-de-Marsan : les Restos du coeur manquent encore de bénévoles pour la collecte de ce week-end

Les Restos du coeur lancent un appel aux bénévoles pour la collecte nationale de ces vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 mars 2021 dans les supermarchés de l’agglomération montoise. La crise sanitaire a dissuadé les bénévoles les plus âgés de participer à l’opération caritative.

Il n'y a pas assez de volontaires pour participer à la collecte annuelle des Restos du cœur ce week-end à cause de la crise sanitaire. « Nos bénévoles sont souvent âgés et préfèrent se mettre en retrait. Ils ont peur de la promiscuité des personnes. Cette année on ne va pas distribuer de flyer. On va plutôt mettre des affiches mais on a toujours besoin de répondre aux questions des gens donc même masqués et utilisant du gel, ils n’ont pas trop envie de rencontrer trop de monde dans les galeries commerciales » constate Monique Albouy, la présidente landaise des Restos du cœur.

Besoin d'une vingtaine de bénévoles ce week-end

L’appel à bénévole concerne uniquement l’agglomération de Mont-de-Marsan, celle qui regroupe le plus grand nombre de magasin. Ailleurs dans les Landes, les équipes sont au complet. Les Restos du cœur recherchent donc une vingtaine de personnes prêtes à donner deux heures de leur temps week-end des 5, 6 et 7 mars. Les personnes intéressées peuvent contacter l’antenne départementale des Restos du cœur au 05 58 06 26 24 ou l’antenne de Mont-de-Marsan au 05 58 75 52 68.

Plus de 95,5 tonnes de denrées collectées en 2019 dans les Landes

La collecte nationale des Restos du cœur débute ce vendredi 5 mars dans 95 magasins landais partenaires, elle se termine ce dimanche midi. L'objectif est de faire aussi bien qu'en 2019 où 95,601 tonnes de denrées avait été récoltés. Comme chaque année, les denrées les plus recherchés sont les conserves de poissons, de viande et de légumes ainsi que les produits d’hygiène et de puériculture.