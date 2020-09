Mont-de-Marsan : près de 200 personnes manifestent à l'appel de plusieurs syndicats

Les syndicats CGT, Solidaires et FSU appellent à une journée de grève et de mobilisation ce jeudi, partout en France, contre les suppressions d'emploi et pour des hausses de salaires. A Mont-de-Marsan, près de 200 personnes ont défilé.