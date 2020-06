Mont-de-Marsan : sur la place Saint-Roch, les bars sont prêts à rouvrir

Les bars et restaurants vont enfin rouvrir leurs portes aux clients après deux mois de fermeture à cause du coronavirus. Ce lundi, l’heure était donc aux derniers préparatifs et au nettoyage, comme sur la place Saint-Roch à Mont-de-Marsan.

La vie reprend doucement son cours sur la place Saint-Roch, place emblématique de Mont-de-Marsan, à la veille de la réouverture des bars.

Dans le bar à vin "La réserve", c’est le grand nettoyage. Et la journée va être chargée, explique Guillaume Canto, l’un des gérants : "Il faut tout sortir et aménager cette nouvelle terrasse. Ce matin, on s'est occupé de l'espacement entre les tables". Mais la journée n’est pas finie, il reste encore pas mal de choses à faire pour que tout soit prêt le jour J : "Remplir les frigos, racheter de la charcuterie et du fromage pour les planches à grignoter, prévoir d'autres petites choses plus fraiches à grignoter pour l'été, et après je crois qu'on sera à peu près bons".

De l’autre côté de la place, le bar "L’Aviator" fait lui aussi son grand ménage de printemps. Il faut encore finir de passer le jet d’eau sur la terrasse et nettoyer l'intérieur. Un gros travail, mais en même temps, Charlotte Delcourt, serveuse, est impatiente de rouvrir : "Franchement, je suis contente de reprendre, parce que deux mois sans bosser, c'est très long. Et puis les gens attendent vraiment la réouverture. Avec le beau temps en plus, je ne m'inquiète pas trop, je pense qu'on va avoir du monde".

"On a besoin de travailler, c'est vital"

Et puis du côté du "QG", un autre bar de la place Saint-Roch, la terrasse est installée. Le propriétaire, Alex Ricaud, est satisfait, puisque la mairie a autorisé à dépasser un peu sur la place, il ne devrait donc pas perdre de clients. Ce qui l’embête plus, c’est l’interdiction de rester posé au niveau du comptoir : "Les clients ne vont pas avoir le droit de rester accoudés au bar. Ils peuvent rester assis autant de temps qu'ils veulent, mais pas au bar pour boire un verre. C'est un peu dommage, parce que comme on dit chez nous, tout se passe au bar. Mais bon, c'est pas grave. Déjà, le fait qu'on puisse retravailler, c'est bien, parce qu'au bout d'un moment, c'est dur. Heureusement qu'on est en France et qu'on a eu des aides, mais aujourd'hui, on a besoin de travailler, c'est vital".

Les clients vont pouvoir retrouver la place St Roch et ses terrasses ensoleillées dès ce mardi matin.