Mont-de-Marsan : une dizaine d'irréductibles du mouvement des gilets jaunes ont répondu présents

Quelques irréductibles gilets jaunes ont répondu présents ce samedi matin dans les Landes. Ils étaient une dizaine sur le rond-point de Coumassotte, à Saint-Pierre-du-Mont. Ils avaient sorti, comme d'habitude, les gilets fluos, les pancartes, les tables et les chaises. Un rassemblement pacifique et déclaré en préfecture. Autour du rond-point, les klaxons ont retenti toute la matinée de la part d’automobilistes qui voulaient montrer leur soutien.

"Ici, c'est un peu chez nous"

Le petit groupe présent ce samedi, ce sont les irréductibles du mouvement. Ils sont là depuis le début, quand les rassemblements ont commencé en novembre 2018, il y a presque deux ans. "Ici, c'est un peu chez nous", explique Alain, l'un des gilets jaunes. Au début, ils venaient tous les jours. Maintenant, ils se retrouvent une fois par semaine, le jeudi. Ce samedi, ils ont tenu à répondre à l'appel national.

Deux ans après le début du mouvement, Alain fait le bilan. Les revendications ont évolué, explique-t-il : "Au début, c'était uniquement à cause de l'augmentation des taxes, sur le carburant notamment, et des salaires trop bas. Maintenant, on a un peu évolué, surtout quand on voit comment se comporte le gouvernement. Ce qu'on veut, c'est une vraie démocratie. On veut qu'un président élu puisse être révocable. C'est notre employé, alors s'il ne fait pas son boulot, c'est normal que le peuple puisse le jeter."

"Pour nous, la guerre, elle n'est pas finie"

Ce qu'Alain retient de ces deux années de rassemblements, c'est aussi la fraternité. "En même pas trois semaines, je m'étais déjà fait des amis." Des amis qui partagent avec lui ce même désamour pour la politique telle qu'elle est pratiquée. "Mais attention, il y a des gens de tout bord ici, précise-t-il. Moi, je suis plutôt France insoumise, ma compagne est plutôt Rassemblement national. Donc c'est ridicule d'essayer de catégoriser les gilets jaunes. Ici, il y a tous les bords, mais on s'entend très bien et on a les mêmes revendications."

Et même si le mouvement s'est essoufflé par rapport à ses débuts, les irréductibles gilets jaunes ne comptent pas abandonner. "Pour nous, la guerre, elle n'est pas finie, raconte Alain. On est peut-être des Gaulois réfractaires, mais on a notre dignité et on veut notre liberté. On a perdu beaucoup de collègues qui se sont démobilisés, mais moi, j'ai toujours été quelqu'un de tenace. Donc oui, je suis là, même si je suis un peu démotivé parce qu'on ne voit pas trop les choses avancer. Ils cherchent à nous réprimer et à nous faire peur, mais on supporte et on tient ! C'est une certaine fierté."