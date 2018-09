Mont-de-Marsan, France

"Action Coeur de Ville" est en fait un dispositif national lancé fin 2017 pour revitaliser les centres des villes moyennes. Les 222 villes retenues pour bénéficier du dispositif ont été dévoilées en mars dernier. Parmi elles : 2 communes landaises, Mont-de-Marsan et Dax.

222 villes retenues

Concrètement, ça veut dire que le gouvernement s'engage à débloquer 5 milliards d'euros au total pour aider ces villes à dynamiser leur centre. Et ça passe par la signature d'une convention-cadre entre les collectivités, et les différents financeurs qui vont devoir mettre la main à la poche, parmi lesquels l'Etat, la Caisse des Dépôts et Consignations, Action Logement ou encore l'Agence Nationale de l'Habitat. Dans chaque ville, cette convention détaillera pour les six prochaines années les projets qui seront financés. Mont-de-Marsan vient donc de signer la sienne ce mardi, Dax devrait le faire dans les semaines à venir. Les 222 villes retenues ont en effet jusqu'à fin septembre pour mettre leur plan noir sur blanc. On ne connait pas encore l'enveloppe totale dont bénéficiera la ville de Mont-de-Marsan pour ce plan "Action Coeur de Ville".

Des projets lancés dès maintenant

Pour ce qui est du calendrier, les 18 premiers mois, baptisés phase d'initialisation, seront consacrés à l'élaboration en détail du projet. Ensuite, place à la phase de déploiement pendant 5 ans. Mais sans attendre que tout soit ficelé, les projets les plus avancés vont pouvoir être mis en oeuvre dès maintenant !

Les fonds apportés vont par exemple permettre de continuer des projets déjà existants : la réhabilitation des logements anciens en centre ville (objectif : réhabiliter 150 logements sur 4 ans pour un coût de plus de 3 millions d'euros), la rénovation des façades, la réhabilitation de l'Auberge Landaise, la salle polyvalente à l'entrée de la ville ( pour un coût de 1,4 millions d'euros)...

Stratégie immobilière

Mais cette enveloppe va également permettre de lancer de nouveaux projets : la ville veut ainsi se lancer dans l’achat de locaux commerciaux, afin de les restaurer et de faciliter ensuite l'installation de commerces, en offrant par exemple des loyers abordables à ceux qui voudraient ouvrir un magasin. Et même, pourquoi pas, en mélangeant quand c'est possible boutique au rez de chaussée et logement à l'étage. Un projet ambitieux, qui n'est pas anodin quand on sait que le taux de vacances des commerces du centre-ville était de 19% l'an dernier, contre 9% en 2010.