Mont-Dore : après avoir "sauvé les meubles" pendant les fêtes, les commerçants restent dans l'incertitude

Pendant les fêtes les commerçants de la station du Mont-Dore (Puy-de-Dôme) ont pu "sauver les meubles" en dépit des remontées mécaniques à l'arrêt. Les loueurs de matériel de montagne, notamment, ont fait face à "une véritable ruée" sur les raquettes et skis de fond ou de randonnée.

Sur la porte du magasin de locations de skis de Céline Rivière, en plein centre de la station, un mot rédigé à la main indique la mauvaise nouvelle aux touristes : "Stock de raquettes de location épuisé." Depuis le début des fêtes, cette loueuse est constamment en rupture, "dès 10 heures du matin on n'a plus de raquettes, on les loue en continu".

Les loueurs s'en sortent, les restaurateurs plus à la peine

Cet engouement n'empêche pas Céline Rivière de déplorer un "gros manque-à-gagner" car elle ne dispose que d'un parc limité de raquettes et skis de fond : "J'ai 65 paires de raquettes contre 1000 paires de ski alpin, et puis ça coûte moins cher en location, donc le manque à gagner reste important."

Disposant de stocks principalement constitués de skis alpins, de nombreux loueurs de la station du Mont-Dore se sont retrouvés à court de raquettes pendant les fêtes. © Radio France - Théophile Vareille

Si certains loueurs ont pu s'en sortir, c'est beaucoup plus compliqué pour les restaurateurs. Certains ont décidé d'ouvrir en faisait à emporter, comme Caroline, gérante du Petit Paris. En vendant truffade et vin chaud devant sa vitrine, elle a réussi à rester en activité : "Ça a plutôt bien marché, on a fait un bon chiffre, mais seulement parce qu'on n'a économisé en n'embauchant aucun saisonnier."

Tous les commerçants "dans l'incertitude" pour les vacances de février

Gérante de l'hôtel du Parc, Nicole Bargain n'a elle pas du tout ouvert son établissement pour les fêtes : "_Ce n'était pas rentable_, sans restaurants, les clients ne peuvent pas se faire à manger dans leur chambre et ne seraient pas venus, faire chauffer un hôtel de 60 chambres pour ça, on aurait perdu de l'argent."

Certains restaurants, comme celui-ci, ont ouvert pendant les fêtes en faisant de la vente à emporter. © Radio France - Théophile Vareille

Elle prévoit de ré-ouvrir le 22 janvier prochain mais n'en est pas encore certaine, "on a prévenu nos saisonniers, qu'on pourrait faire appel à eux, maintenant on attend les annonces du gouvernement". Elle espère un allègement des restrictions, notamment pour les restaurants.

Même constat chez Céline Rivière, la loueuse, "je ne sais pas si les remontées vont ré-ouvrir, si je dois acheter plus de raquettes ou non", ou pour Caroline, la restauratrice, qui hésite à acheter du matériel pour servir ses clients en extérieur. Tous disent "rester dans l'incertitude", une situation à laquelle certains, comme Céline Rivière, explique "s'être habitués".