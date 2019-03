Mont-Saint-Michel : des parkings désormais plus chers au printemps et en été

A partir du 1er avril 2019, les tarifs des parkings du Mont-Saint-Michel (Manche) changent et deviennent saisonniers. Pour une voiture, le coût augmente de 2 euros au printemps et en été mais il sera réduit de 3 euros par rapport au tarif actuel, en basse saison.

Mont Saint-Michel, France

Jusqu'à présent, le tarif des parkings était le même tout au long de l'année : si vous veniez en voiture passer la journée au Mont-Saint-Michel par exemple, vous deviez débourser 12€ pour le parking.

Plus cher l'été, moins coûteux l'hiver

A partir du 1er avril 2019, ce sera 2 euros de plus pour les voitures, soit 14€. Ce tarif s'appliquera jusqu'au 30 septembre. Et au contraire pendant la basse saison, du 1er octobre au 31 mars, ce sera 3 euros de moins, soit 9€.

L'idée, explique Marc Lefèvre, le président du Département de la Manche, c'est d'essayer de lisser un peu la fréquentation, de l'étaler dans le temps - les mois les plus intenses étant mai, juillet et aout - et de redonner au site, un peu plus d'attractivité l'hiver.

La carte d'abonnement annuel reste à 25 euros. "Donc si vous allez deux visiter la Merveille deux fois, en haute saison, il vaut mieux prendre l'abonnement, c'est aussi l'un de nos objectifs, notamment pour favoriser la population locale", poursuit Marc Lefèvre. En 2018, 140.000 Manchois ont visité le Mont-Saint-Michel.

Pour les motos, le tarif reste à 4,50€ en basse saison et monte à 5,50€ l'été.

Pour les camping-cars, c'est plus avantageux qu'auravant : la place coûtera 17,60€ (comme aujourd'hui) en haute saison et 12€ l'hiver.