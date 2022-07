Montant, conditions de revenus, date : ce que l'on sait de la prime carburant annoncée par le gouvernement

A la sortie du Conseil des ministres qui s'est tenu ce jeudi après-midi, Bruno Le Maire a détaillé la prime que le gouvernement compte mettre en place pour aider les salariés qui prennent leur voiture pour se rendre au travail. Quel montant ? Quelles conditions de revenus ? On vous explique.

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, a détaillé jeudi le fonctionnement de la prime carburant que le gouvernement souhaite mettre en place via son projet de loi pouvoir d'achat. Elle concernera les travailleurs modestes qui prennent leur voiture pour se rendre au travail et remplacera progressivement la remise de 18 centimes par litre, prolongée jusqu'à fin septembre et qui baissera progressivement ensuite. Le gouvernement précise que la mise en oeuvre de cette prime dépendra de l'issue des "débats parlementaires".

Quelles conditions de revenus ?

Cette prime pourra être versée à tous les travailleurs modestes qui utilisent leur voiture pour les trajets domicile-travail : salariés, apprentis, agents publics ou indépdentants. Elle sera conditionnée selon le niveau de revenus et la composition du ménage.

Pour toucher cette prime, les actifs devront être situés dans les déciles 1 à 5, c'est-à-dire jusqu'à 14.100 euros de revenu fiscal de référence (RFR par part). Le gouvernement estime que 11 millions de foyers au total seront concernés.

Quel montant ?

Cette prime pourra atteindre jusqu'à 300 euros, a expliqué Bruno Le Maire, versée en une fois. Chaque actif concerné pourra recevoir 100 à 200 euros, selon leurs niveaux de revenus. Ce à quoi pourra s'ajouter un bonus de 50 à 100 euros pour les "gros rouleurs", c'est-à-dire ceux qui habitent à plus de 30 kilomètres de leur lieu de travail ou qui parcourent plus de 12.000 kilomètres par an dans le cadre professionnel.

Dans le détail, la prime sera de 200 euros pour les personnes dont le revenu fiscale de référence est inférieur à 9.400 euros et de 100 euros pour celles dont le revenu fiscal est situé entre 9.400 et 14.100 euros.

A quelle date ?

Le gouvernement estime pouvoir mettre en place cette prime carbutant à compter d'octobre, "selon l'issue des débats parlementaires". La prime pourra être réclamée sur le site internet de la Direction générale des finances publiques. La prolongation de la remise et l'indemnité coûteront 4,6 milliards d'euros en 2022.