Montargis : un mois après les émeutes, les commerçants tentent de tourner la page

C'est la première chose qui frappe quand on déambule, ces jours-ci, dans le centre-ville de Montargis : ces panneaux en bois qui remplacent encore les vitrines de nombreux commerces. Avec le trou laissé par l'effondrement de la pharmacie Mirabeau suite à son incendie, c'est la trace la plus visible qu'ont laissée les émeutes qui ont violemment secoué la cité, lors de la nuit du 29 au 30 juin . En tout, 70 commerces directement impactés (de la destruction totale à la simple dégradation, en passant par le pillage), auxquels s'ajoutent une trentaine de commerce dont l'activité a été temporairement empêchée, du fait de la mise en place d'un périmètre de sécurité qui a été levé le 8 juillet dernier .

Du temps nécessaire pour panser les plaies

Un mois plus tard, donc, "quand on voit la ville dans cet état, c'est vrai que c'est un peu démoralisant", reconnaît Johan Vaillot, qui tient le salon de coiffure "Johan Hair". A ses yeux, "il faudra du temps" pour panser les plaies et réparer l'ensemble des dégâts. "C'est quand même très dur de se dire qu'on travaille toute une vie et qu'en quelques minutes on a tout perdu..." Mais lui se veut résolument optimiste : "Je suis un battant ! Mon assureur passe le 3 août, et j'ai une clientèle fidèle, donc je garde le sourire. Mais c'est peut-être plus facile dans mon secteur d'activité."

Le trou en lieu et place de la pharmacie Mirabeau, détruite par les émeutiers de la nuit du 29 au 30 juin © Radio France - François Guéroult

Aller de l'avant, c'est aussi le leitmotiv d'Elise Karsenti, la responsable du magasin de prêt-à-porter Malicia, dont la vitrine a été endommagée rue Dorée. "Bien sûr, on n'oublie pas comme ça, du jour au lendemain. Mais là, ce sont surtout les stigmates de la rue qui font qu'on y pense encore. Moi, je veux considérer que c'est derrière nous." Et ce même si la fréquentation semble plutôt en berne : "Est-ce que c'est lié au fait que les gens ne veulent plus venir en ville après ce qui s'est passé, ou est-ce tout simplement parce que c'est la période creuse des vacances ? Honnêtement, c'est difficile de faire la part des choses." Un peu plus loin, l'agence immobilière Stéphane Plaza a retrouvé son apparence habituelle, après avoir subi destructions et pillages. "Ça a été un moment difficile, on ne va pas se le cacher, indique Paulin Cachard, l'un des collaborateurs. On a senti que pendant une bonne semaine il y a eu effectivement moins de monde en centre-ville. Mais depuis, les choses s'améliorent. Au niveau de l'agence, on aura d'ailleurs fait un mois de juillet plus que correct."

L'image négative de Montargis à la télé

Ce n'est pas le sentiment de Maxime Lazreg, le gérant du restaurant l'Escale Tex, qui a été saccagé lors de ces émeutes. "Mon chiffre d'affaires a chuté de 40% en juillet par rapport à juillet de l'an passé, explique-t-il. Or d'ordinaire, le mois de juillet est pour moi le meilleur mois de l'année." Une baisse du chiffre d'affaires qu'il lie directement aux conséquences des émeutes : "On a perdu la clientèle étrangère, et même non montargoise en général. Les gens ont vu les images de Montargis à la télé, en ont déduit que ce n'était pas une ville tranquille, et ne viennent pas cet été. Il va falloir être patient pour tourner la page."

Les stigmates des émeutes, encore bien visibles rue Dorée à Montargis © Radio France - François Guéroult

S'il y a moins de touristes, l'épisode des émeutes a, à l'inverse, renforcé les liens entre les commerçants et leurs clients habituels. "Ce qu'on a pu remarquer, c'est vraiment une solidarité qui a pu s'exprimer avec des messages de soutien, des cagnottes, parfois des achats, relève Erika Nahay, manager commerces à l'Union commerciale de Montargis. Cela fait chaud au cœur et aide chacun à garder le moral et à reconstruire une dynamique." Une dynamique qui reste fragile, mais que l'Union commerciale espère bien amplifier à la rentrée, en organisant des animations et des opérations spéciales. "C'est en cours de réflexion", conclut Erika Nahay.