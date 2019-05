Montauban : des familles errent dans les rues après la fin de la trêve hivernale

Montauban, France

Ketevan Rukhadze a 15 ans. Elle dort donc depuis deux jours dans un parc de la ville de Montauban. Et s'inquiète de son retour au collège lundi.

Ketevan Rukhadze géorgienne dort en ce moment dehors avec sa famille. Copier

Cinquante ersonnes dorment depuis deux nuits dans les rues de Montauban. Les hébergements hivernaux de la préfecture du Tarn-et-Garonne ont été fermés mardi soir. Et depuis, tous ceux qui y ont passé l'hiver sont sans solution. Parmi ces sans abris, des familles albanaises et géorgiennes notamment dorment depuis deux jours dans les parcs de Montauban. Des jeunes enfants, des femmes enceintes. La préfecture explique ne pas avoir de solutions à court terme pour ses familles. Pourtant, elle avait déjà repoussé d'un mois la fin de la trêve hivernale. Normalement, c'est le 31 mars.

Mais cet hiver, le nombre de sans-domiciles a été particulièrement élevé dans le Tarn-et- Garonne, 50 personnes encore accueillies fin mars. Au plus fort de l'hiver, ce chiffre est parfois monté jusqu'à 76. Beaucoup plus que l'an dernier, presque que le double. Parmi beaucoup de familles venues de l'est de l’Europe, des personnes qui avaient visé Toulouse et qui se retrouvent à Montauban.

Et en période estivale, la préfecture du Tarn et Garonne conserve quoi qu'il arrive 90 places... qui sont en ce moment occupées.