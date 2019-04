Montauban : manifestation de gilets jaunes interdite en centre ville dimanche. Une première.

Alors que les gilets jaunes du Tarn et Garonne ont lancé un appel national à manifester à Montauban dimanche pour l'Acte 2 sous l'intitulé "le grand after", le préfet interdit le défilé. Une premiére pour ce département. Il considère que " l'ampleur de cette manifestation devrait être largement supérieure à celles des dernières semaines" ce qui laisse craindre des débordements.

le préfet interdit donc toute manifestation au sud de la promenade des Montalbanais et il prévient que les contrevenants encourent six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende." Parallèlement d'importants moyens policiers doivent être déployés dans et autour de Montauban ce dimanche. Des contrôles préventifs devraient être mis en place sur les principaux axes d'arrivée à la cité montalbanaise.

A Toulouse, le préfet de haute Garonne interdit tout e manifestation sur la place du Capitole, samedi après midi et pour le troisième weekend d'affilée.