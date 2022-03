Montbard : l'entreprise Vallourec rachetée par un repreneur allemand

C'est un demi-soulagement pour les 200 salariés du site Vallourec à Montbard (Côte-d'Or). Ils ont la confirmation que leur site est racheté par Mutares, une holding industrielle allemande et que cette reprise se fait sans licenciements.

"On sait que les ouvriers peuvent revenir au travail sans se demander si l'entreprise ne va pas fermer " commente Franck Chesseron, délégué CGT "Mais on s'interroge encore sur les motivations et les plans de cet investisseur. Mutares n'est pas lié au monde de la métallurgie. Quand on regarde su Internet , on voit que c'est une holding financière spécialisée dans l'achat et la revente d'entreprises en difficultés, et on voit qu'il n'y a pas eu que des succès. Ils ont racheté Lapeyre pour les portes et les fenêtres. Ils ne sont pas liés au monde de la métallurgie et arrivent avec zéro commandes. Alors faut-il s'attendre à une restructuration ?"

Le projet du repreneur n'est pas encore dévoilé

"On en saura plus le 11 mars prochain, quand nous aurons accès au projet de reprise. Ensuite, nous pourrons déposer une liste de questions qui seront examinées le 18 mars lors d'une nouvelle réunion. Nous allons bien sûr faire appel à un expert qui nous aidera à comprendre leurs projets."

Mutares a rendu publique son acquisition dans un communiqué et explique son intérêt pour le site de Montbard :

"L'entreprise (Vallourec NDLR) est un leader européen dans la fabrication de tubes en acier de haute précision sans soudure, produits selon les normes les plus exigeantes. VBT propose une gamme complète de produits standards et sur mesure pour répondre aux spécificités de ses clients. Deuxième acteur sur le marché européen des tubes pour l’industrie de roulement, l'entreprise fournit ses produits à divers acteurs industriels du roulement, de la mécanique, du pétrole et du gaz." note la société allemande.

Liberer le potentiel de la société pour une rentabilité durable" -Communiqué de Mutares

"Avec l’acquisition de Vallourec Bearing Tubes, nous confirmons notre position forte sur le marché français en sécurisant un actif prometteur qui complétera avec de fortes synergies notre portefeuille, en particulier avec PrimoTECS. Nous sommes convaincus qu'avec l’équipe en place dont la qualité est reconnue, nous serons en mesure de libérer le potentiel de la société et de conduire VBT à une rentabilité durable" conclut ce communiqué.