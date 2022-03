Montbard : le repreneur de l'usine Vallourec veut la remettre sur pied pour la revendre

A Montbard, le repreneur de l'entreprise Vallourec confirme qu'il conserve, pour l'instant, les 200 emplois de l'usine. Les délégués syndicaux viennent de rencontrer pour la première fois 3 représentants de la société allemande Mutares. Vous l'avez entendu sur France Bleu Bourgogne, cette holding qui possède déjà 5 entreprises en France a racheté début mars le site de Montbard qui fabrique des tubes en acier. La rencontre avec les nouveaux patrons a duré deux heures. Les syndicats n'ont pas eu le temps de poser toutes les questions qu'ils souhaitaient, mais il ont déjà une idée plus précise de ce qui les attend.

Un audit complet de l'usine cet été

Les 3 représentants de la Holding allemande sont clairs: Mutares est là pour remettre le site de Montbard à flot et le revendre. Depuis 2014, cette usine qui fabrique des tubes acier sans aucune soudure perd 5 à 8 millions d'euros par an. Voila pourquoi Vallourec s'en sépare. Les nouveaux patrons sont convaincus que le site VBT (Vallourec Bearing Tubes) de Côte-d'Or est viable, car il fabrique 25 % du marché européen des roulements. Renault est par exemple un de ses gros clients. Par ailleurs l'usine de Montbard possède un laminoir de précision souligne Franck Chesseron, délégué CGT de l'entreprise. Mutares va prendre les commandes du site le 1er mai en installant un nouveau directeur et un nouveau directeur des ressources humaines. L'usine changera de nom, et cet été, le nouveau patron mènera un audit complet de l'usine pour trouver comment ne plus perdre d'argent. Pour l'instant, pas question de licenciements, mais les salariés ne sont encore qu'a moitié rassurés.