Montbard : le repreneur de Vallourec présente ses projets pour remettre l'usine sur pied

C'est acté depuis quatre mois. L'usine Vallourec, maintenant appelée Valti, a été rachetée par une société allemande, Mutares. L'objectif à présent est de remettre sur pied l'usine de Montbard, qui fabrique des tubes en acier. Un site en grande difficulté financière depuis 2014 avec près de 8 millions d'euros de perte par an. La direction a présenté ce lundi 1 er octobre, les projets et objectifs de l'usine.

De gauche à droite : André Calisti, managing director de Mutares, Aymeric Lefébure directeur général de Valti et François Martin, président de Valti © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Et l'objectif premier pour François Martin, nouveau président de Valti, c'est d'être un acteur de référence des tubes de précision en Europe.

François Martin veut étendre les compétences de l'usine Copier

Pour se faire, François Martin dévoile plusieurs pistes de travail. "Nous devons tout d'abord sécuriser les achats, en terme de qualité et de disponibilité. Aujourd'hui, on le sait, la disponibilité de l'acier est très limitée et les délais qui nous sont annoncés ne sont pas toujours réalisés, on doit alors prévenir nos clients et sécuriser les marchés nationales et internationales. Nous devons également rassurer nos collaborateurs et qu'ils retrouvent confiance en nous. Cela passe par le transfert de savoir-faire : nous voulons mettre en place un système de mentorat entre les salariés proches de la retraite et les nouveaux arrivants."

Mais les repreneurs doivent également composer avec la situation du site, en grande difficulté financière. Un accord d'activité partielle a été pris pour les mois d'octobre et de novembre.

François Martin a mis en place un accord d'activité partielle Copier

Des salariés inquiets

Devant l'usine, une cinquantaine de salariés se sont rassemblés pour protester contre le rachat de Valti par la société allemande. Selon Franck Chesseron, délégué CGT de l'entreprise, les projets de Mutares sont beaucoup trop flous. "La direction nous a promis un projet industriel clair, 100 jours au maximum après leur arrivée. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas clairement à quelle sauce on va être mangé."

Une partie des salariés de Valti, réunis devant l'entrée de l'usine © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Les salariés de Valti réclament un projet industriel clair de la part des racheteurs, la société allemande Mutares © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Selon le délégué syndical, une vingtaine de salariés auraient démissionné depuis juin, à cause justement de ce manque de clarté. De son côté, François Martin nuance ces propos. "Tous les départs ne sont pas liés à notre arrivée. Et pour ceux dont c'est le cas, je trouve cela dommage. Ce sont des personnes qui n'ont pas pris le temps de nous écouter."

Tous les projets et objectifs de Valti seront présentés à la fin du mois d'octobre à l'ensemble des salariés de l'usine.