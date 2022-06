Montbard : réunion avec la nouvelle direction, les ex-Vallourec dans l'expectative encore durant trois mois

Réunion ce mercredi à Montbard à l'ex-usine Vallourec entre les salariés et la direction de l'allemand Mutares qui a racheté le site. L'entreprise rebaptisée Valti compte actuellement 200 salariés, plus une trentaine d'intérimaires, ils seront fixés sur leur sort dans trois mois.

Cent jours à attendre que le nouveau propriétaire fixe un plan pour relancer le site. C'est la seule annonce faite ce mercredi aux 200 salariés de la métallurgie de Montbard. François Martin, représentant du fonds d’investissements allemand Mutares est venu exposer sa méthode lors de quatre réunions successives, la première avec le personnel de direction, puis avec les délégués syndicaux, enfin avec les deux équipes de salariés.

Entreprise déficitaire

C’est en effet, le spécialiste munichois des reprises de PME à haut potentiel en Europe qui a racheté au printemps l’usine VBT, Vallourec Bearing Tubes. Six consultants disposeront de 100 jours pour poser un diagnostic sur une entreprise aujourd'hui déficitaire et qui doit faire face à un contexte international défavorable. "Notre four fonctionne au gaz," rappelle avec inquiétude Franck Chesseron, le délégué CGT du site. Seule certitude pour l'instant : il n'y aura pas de plan social avant la fin 2023. Mais pour le syndicaliste, la vigilance est de mise.

"Vallourec avait fait un important plan social en 2016/2017, on ne s'en est jamais remis." Copier

Le prochain rendez-vous entre syndicats et direction a été fixé au 14 juin.