Montbéliard : faut-il conserver le masque à l'usine

Conservez-vous le masque au travail ? De nombreuses entreprises ont levé l'obligation, tout en laissant la possibilité de conserver le masque.

Dans le monde de l'automobile, le groupe Stellantis fait exception, puisqu'en intérieur, à Sochaux comme ailleurs, le masque reste obligatoire. Y Compris dans les voitures, lorsqu'il y a du covoiturage. "Avec un taux d'incidence qui reste élevé, nous avons fait le choix de protéger nos salariés" explique la direction de l'usine. "Notre protocole a toujours été un peu plus offensif contre l'épidémie".

Du coté des sous traitants, c'est une autre partition. Chez Faurecia Siédoux ou Flex N Gate, l'obligation est levée. A la sortie des usines, les avis sont partagés sur cette obligation ou cette levée.

"Avec le masque, on se protège soi et les autres"

A la portière de l'usine Stellantis de Montbéliard, le maintien est plutôt bien perçu. "Je pense que c'est bien pour éviter le rebond de l'épidémie" confie ce salarié Stellantis de Sochaux. "A l'intérieur, comme on est un peu les uns sur les autres, je comprends ce ce soit encore obligatoire", renchérit un autre.

En ligne, les avis sont plus nuancés : _"C'est l'enfer. On n'arrive pas à respirer'". "C'est pour le souffle surtout lorsqu'il fait chaud". D'autres auraient préféré une liberté laissée à chacun. "Que ce soit une responsabilité personnel de le mettre ou non". _

Chez l'équipementier Flex N Gate, l'obligation est levée. "C'est peut-être prématuré, mais chacun est libre de porter le masque ou pas", explique Christian Gaillard de la CGT de Flex N Gate. Chez Siédoux à Montbéliard, ce salarié conserve le masque, même si l'obligation est levée. "Moi, je le mets, pour me protéger et protéger les autres". Nombreux sont ceux qui se disent soulagés de pouvoir poser le masque

D'autres équipementiers, comme Autocable à Masevaux dans le Haut-Rhin, viennent d'imposer le retour du masque, pour répondre à une flambée de cas de Covid.