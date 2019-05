Montbéliard : le malaise des conducteurs d'Evolity perdure. Et la grève aussi

Montbéliard

Le malaise est loin d'être dissipé chez les chauffeurs du réseau de bus Evolity à Montbéliard. La grève perlée entamée ce lundi matin est reconduite ce vendredi, avec une heure d'arrêt de travail à l'heure de pointe de fin de journée entre 16h40 et 17h39.

Un arrêt de travail est déjà programmé pour lundi prochain de 7h00 à 7h59. En cause, les conditions de travail qui se seraient détériorées, depuis la mise en place du réseau Evolity. Avec des temps de pauses qui se réduisent et une amplitude de travail de la journée de plus en plus large.

"On a de plus en plus de collègues qui tombent, à cause de ces journées à rallonge. Plusieurs collègues ont préféré quitter la société en raison de ces conditions de travail. En 28 ans de métier je n'ai jamais vu ça." explique Philippe Borriellot, délégué CFDT.

Lundi dernier, le nombre de gréviste était évalué à 45 % des 145 conducteurs. Ces grévistes saluent les propositions de la direction, mais déplorent l'absence d'engagement écrit. D'où la poursuite de la grève.

"Sur l'organisation du travail, nous avons trouvé un accord sur un nouveau système. Sur les cadences tendues sur la ligne 3, nous rajouterons un conducteur pour soulager ceux qui pourraient accumuler, malgré eux, des retards", explique Grégory Carmona, le directeur général de Moventis Pays de Montbéliard.