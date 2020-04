Coronavirus : à Montbéliard les familles précaires ont du mal à se nourrir pendant le confinement

Avec le confinement, le Secours Catholique de Montbéliard, dans le Doubs, constate que de plus en plus de familles viennent demander des denrées alimentaires.

Le Secours Catholique assure voire de plus en plus de personnes demandant des denrées alimentaires

Les distributions organisées les jeudis accueillent de plus en plus de familles. Selon Leïla Hersztowski, bénévole en charge de la coordination et de l'accueil au Secours Catholique. Elles étaient une vingtaine au début du confinement, contre près de quarante la deuxième semaine d'avril.

"Dans les familles qui sont en grande précarité, la cantine permet d'avoir un repas correct le midi. Avec le confinement ces familles sont obligées de prévoir, le repas du midi et le repas du soir", explique la bénévole.

Prestations sociales bloquées, des familles sans ressources

Une difficulté s'ajoute pour ces familles qui ont souvent de faibles revenus : "Actuellement j'ai beaucoup de personnes qui ont des prestations sociales bloquées, pour diverses raisons, et ces gens n'arrivent pas à joindre la CAF ou Pôle Emploi, et tout le monde n'a pas internet. Ils se retrouvent sans ressources", déplore Leïla Hersztowski.

Elle cite l'exemple d'une personne qui est confinée avec trois adolescents, pour lui la situation est difficile : "Ce monsieur a fait une erreur dans sa déclaration à Pôle Emploi. Il a été radié, et n'arrive pas à les joindre pour rétablir sa situation, dans l'immédiat, il n'a rien. Il a trois adolescent chez lui, et on sait que les adolescents, ça mange beaucoup."

La procédure pour les bénéficiaire de l'allocation pour demandeurs d'asile ralentie

Elle voit aussi beaucoup de demandeurs d'asile. Le principal soucis, pour eux, c'est que la procédure pour percevoir l’allocation pour les demandeurs d'asile, l'Ada est plus longue.

Le Secours Catholique organise une distribution les jeudis, et des distributions de colis alimentaires pour les familles qui ne peuvent se déplacer ou qui ont du mal à remplir les attestations dérogatoires de sortie, comme les migrants par exemple.