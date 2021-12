Montbéliard, première ville du Doubs à bénéficier de la 5G

Montbéliard, terreau d'industrie notamment automobile, est la première agglomération du Doubs a bénéficier de la 5G, "l'autoroute de la téléphonie mobile" qui offre un débit six fois supérieur à la 4G. Dans un premier temps, sept pylônes seront équipés d'un émetteur 5G.

Après Belfort, la 5G arrive à Montbéliard, première ville du Doubs à être équipée de cette nouvelle technologie mobile à grande vitesse. Sept communes de l'agglomération bénéficieront ainsi de ce débit six fois supérieur à la 4G. Il s'agit des communes de Montbéliard, Grand-Charmont, Bethoncourt, Exincourt, Sainte-Suzanne, Courcelles-les-Montbéliard et Taillecourt.

"Pour le déploiement de la 5G, nous utilisons déjà les pylônes de la 4G. On ajoute une antenne 5G de un mètre de haut sur 20 centimètres de large", explique Ludovic Guilcher, directeur Orange Grand Nord Est. "Ensuite, on va s'étendre sur l'agglomération en fonction de la consommation qui est multipliée par deux tous les deux ans. On apporter ici l'autoroute qu'est la 5G pour soulager la 4G".

Une 5G qui facilite grandement le télétravail mais aussi les usages de loisirs : vidéo, partage de connexion, jeux etc Une 5G qui va révolutionner le travail en entreprise : robotique, logistique, télémédecine. Sans oublier l'automobile où la 5G sera l'outil central du véhicule autonome, grâce à sa latence qui permet un temps de réponse très rapide.