Montbéliard : stationnement gratuit pour les soldes d'hiver

Montbéliard, France

Bonne nouvelle pour les commerçants de Montbéliard... et les clients. "Afin d’accompagner les commerçants et faciliter la visite de la clientèle durant les soldes d’hiver, la ville de Montbéliard rendra le stationnement gratuit toute la journée, _le mercredi 9 et les samedis 12, 19 et 26 janvier_", indique la ville dans un communiqué. Les soldes d'hiver débutent ce mercredi 9 janvier

Voierie et parkings publics gratuits

"Les automobilistes pourront donc stationner leur véhicule sans frais aussi bien sur la voierie que dans les parkings publics. Cette gratuité s’inscrit dans le programme de redynamisation du centre-ville et vise à faciliter et accroître la fréquentation du centre-ville de Montbéliard".

Pour compenser les pertes financières dues au mouvement des gilets jaunes, le Préfet du Doubs avait pris un arrêté pour autoriser l'ouverture des magasins sur les quatre dimanches de janvier dans le département.