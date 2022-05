La filière hydrogène s'étoffe à Montbéliard avec la future usine d'électrolyseurs de Gen-Hy

Une nouvelle "brique" pour l'éco-système hydrogène qui se déploie dans le Nord Franche-Comté : la société Gen-Hy a choisit le Pays de Montbéliard pour y construire sa toute première usine robotisée de production d'électrolyseurs nouvelle génération.

L'usine de 8000 mètres carrés sera implantée sur un terrain de 4 hectares sur la zone économique de Technoland 2 dans le Pays de Montbéliard. La construction devrait démarrer dans les toutes prochaines semaines pour une ouverture courant 2023. Un investissement de 15 millions d'€ pour la création de 120 emplois à l'horizon 2025. L'usine sera en capacité de produire une centaine de systèmes par an.

Ce choix du Pays de Montbéliard s'est fait sur plusieurs critères. "Le premier, c'est l'écosystème autour de Belfort et Montbéliard, avec ses laboratoires FCLAB et FEMTOST. Le deuxième, c'est l'accueil et le dynamisme du Pays de Montbéliard. Et enfin, le tissu industriel de ce Nord-Franche-Comté, avec les capacités techniques et d'emploi sur le territoire" explique Bruno Salque, directeur général adjoint de Gen-Hy.

Gen-Hy a pour ambition de développer une filière technologique 100% française de l'hydrogène. La jeune société dont la R&D est basée dans le sud de la région parisienne a mis au point un électrolyseur de nouvelle génération (AEM) qui permet de produire de l'hydrogène gazeux à partir de toute source électrique. C'est la première société française à produire des membranes qui composent les électrolyseurs.

Le président de PMA, Charles Demouge, se félicite de cette implantation qui "conforte le Pays de Montbéliard comme terre d'hydrogène, autour des unités Faurecia d'Allenjoie et Bavans".