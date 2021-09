Montbéliard : un jeune entrepreneur poursuit le rêve de sa maman décédée

Gabin nous fait visiter ce lieu qu'il a essayé de rendre le plus chaleureux possible

Murs pastel, lumière naturelle, sièges ergonomiques, parquet impeccable et moulures au plafond. Gabin Vermot-Gaud, 18 ans, a essayé d'aménager "l'Espace K" pour le rendre aussi chaleureux que possible. C'est ce qu'avait imaginé sa maman Karine, qui souhaitait ouvrir un espace de coworking à Montbéliard, avant son décès en avril dernier des suites d'un AVC. Une photo d'elle en noir et blanc trône dans l'entrée. "C'est un moyen pour moi de lui rendre hommage", affirme le jeune homme.

"Comme à la maison, mais en mieux"

"J'ai la chance de pouvoir faire quelque chose pour elle", déclare Gabin, qui a mis entre parenthèses son objectif de rejoindre les sapeurs-pompiers après le lycée. "Peut-être que ça se fera un jour, mais pour le moment je suis concentré sur ce projet. Du jour au lendemain, une vie peut basculer et là c'est mon cas. Les projets changent", tranche-t-il.

Les espaces de travail ont été aménagés pour être les plus accueillants possible © Radio France - Nicolas Joly

C'est sa maman, Karine, qui a acheté les locaux, de près de 150 mètres carrés. Gabin a finalisé l'aménagement, en prenant soin de respecter la dimension zen envisagée par sa mère. "J'ai encore un petit peu de mal à dire que c'est mon projet. C'est compliqué, je me vois comme le gérant, la personne qui souhaite que ça fonctionne."

Six pièces sont disponibles, avec des tarifs à l'heure adaptés en fonction du temps et de la surface que l'on désire louer. Pour réserver un bureau ou une salle, il suffit de se rendre sur le site internet de l'Espace K.