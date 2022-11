Inflation : ce maire sarthois affecté de devoir "taper dans le porte-monnaie de ses concitoyens"

Comment gérer une commune en pleine inflation ? Question qui revient lors de la 104e édition du congrès des maires de France ouverte depuis lundi 21 novembre à Paris. L'énergie, le papier, la nourriture dans les cantines scolaires... tout cela augmente. Le maire de Montbizot, commune de 1.850 habitants au nord du Mans est contraint de répercuter une partie de ces hausses sur ses habitants.

"Pratiquement tous nos achats ont augmenté 30 %", estime Alain Besnier, le maire de Montbizot. Il est obligé de répercuter une partie de cette hausse sur ses concitoyens. "L'augmentation est de l'ordre de 3 à 5% dans la restauration scolaire ou encore l'accueil périscolaire. Ca devient très dur. Ce qui nous affecte le plus c'est de taper dans le porte-monnaie de nos concitoyens alors qu'ils subissent déjà l'inflation."

L'abandon de certains travaux

Malgré ces augmentations, la commune va réaliser moins de bénéfice cette année. "C'est 30% de hausse en général, vous imaginez bien que cela a un impact financier qui est énorme. Aujourd'hui, on l'estime à 150.000 euros pour le budget de cette année. C'est 150.000 euros d'auto-financement qu'on n'aura pas.

C'est notre capacité à investir qui est totalement remise en cause. - Alain Besnier

Le budget annuel de cette commune sarthoise est de deux millions d'euros. Ce n'est pas suffisant pour mener à bien le programme de ce maire. "On avait pleins de projets d'investissement qu'on comptait mener à terme sur ce mandat-là : le développement d'une base de loisir, d'un pôle associatif, d'une extension de la salle polyvalente. On sait que sur ces trois projets, il n'y en a plus qu'un seul qui va voir le jour", se désole Alain Besnier.

À la recherche d'économies

Pour continuer de faire évoluer sa commune, le maire se transforme en comptable. Il chercher les moindres économies. "On va aller discuter avec les écoles pour voir comment on peut diminuer les dépenses de fonctionnement. On vient de changer la chaudière de la mairie. On entame un programme d'isolation sur des logements en location. Nous, ça fait déjà des années qu'on a restreint l'amplitude horaire de l'éclairage public, qu'on a passé une partie de nos lampadaires en LED."

Habituellement, la commune installe des décorations de Noël dans la ville. Cette année, les lumières n'éclaireront que la façade de la mairie.

Les missions pour ce maire s'accumulent mais l'indemnisation ne change pas : 1.300e par mois pour l'équivalent d'un temps plein.