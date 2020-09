Montbonnot : les 30 salariés de Boiron débrayent une heure par jour pour sauver leurs emplois

"En ce qui concerne les 12 établissements qui ferment en France et le site de production de Montrichard, on n'a obtenu rien du tout" explique, dépitée, Maryline Massacrier, élue du personnel à Boiron Montbonnot, concerné par la fermeture d'ici mars 2021. Depuis une semaine, les 30 salariés, inquiets pour l'avenir, débrayent une heure par jour pour exprimer leur colère. Un plan social a été annoncé par la direction du groupe en mars dernier avec la suppression de 646 emplois en France et la fermeture de 12 sites sur les 27 existants.

On s'arrête une heure par jour parce qu'on livre quand même des pharmacies à livrer et des patients qui attendent leurs médicaments. On a une éthique mais on veut aussi se faire entendre - Maryline Massacrier, élue du personnel à Boiron Montbonnot

Avec ce mouvement de débrayage, les salariés ont obtenu quelques garanties, minimes, après leur mobilisation le 16 septembre. "On a pu avoir l'allègement des licenciements dans les établissements qui ne fermeront pas et sur le site de production de Messimy à Lyon" dit Maryline Massacrier. "Pour le reste, rien du tout" poursuit-elle, déçue qu'aucune véritable négociation n'ait été ouverte depuis le mois de mars. "On continue de se battre pour obtenir de meilleures conditions de départ" précise-t-elle encore.

Sur le site de distribution de Montbonnot (Innovallée), 30 salariés travaillent. Le site doit fermer d'ici mars 2021. © Radio France - Bastien Thomas

Selon les 30 salariés, la direction des laboratoires Boiron aura pu procéder autrement. "Il y a pas mal d'ancienneté au sein du groupe et il aurait tout à fait été possible de faire un plan de départ à la retraité anticipé. On sait que Boiron à les possibilités de faire autrement que des licenciements secs" note encore la représentante du personnel. Et le groupe pharmaceutique justifie ce choix "par le dénigrement de l'homéopathie et le déremboursement progressif de l'homéopathie" explique Maryline Massacrier.

Réunion décisive le 30 septembre

Les salariés du site de Montbonnot stopperont leur débrayage ce mercredi, jour d'une réunion entre la direction et les organisations syndicales pour obtenir de nouvelles garanties sur le sauvegarde du plus grand nombre d'emplois possible. Pour l'instant, seules sept offres d'emplois sont à pourvoir sur le site de Messimy dans le Rhône, un chiffre faible pour les 646 postes menacés.