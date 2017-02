A Montbrison, la mairie veut taxer les propriétaires de locaux commerciaux à l'abandon !

La municipalité de Montbrison veut en finir avec les friches commerciales dont les devantures sinistrées enlaidissent depuis des années certaines ruelles du centre-ville. Elle a donc fait voter en conseil municipal une nouvelle taxe dissuasive contre ce phénomène de rétention foncière.

Taper les propriétaires récalcitrants au portefeuille pour les forcer à vendre ou à louer leurs fonds de commerce plutôt que de les laisser à l'abandon, c'est le système imaginé par la municipalité Montbrisonnaise. Basée sur le revenu net servant de base à l'imposition foncière des locaux inoccupés, elle sera augmentée progressivement chaque année si les propriétaires ne font rien et refusent au minimum de nettoyer la façade de leurs biens: ils seront majorés de 20% la première année, 30% la deuxième et paieront jusqu'à 40% de plus la troisième année ! Gérard Bonnaud, conseiller délégué municipal au commerce, a sorti sa calculette: "un local dont la valeur locative cadastrale est estimée à 2.290 € devra payer 228 € en 2018 (année d'entrée en vigueur de la nouvelle mesure), 343 € l'année d’après puis 457 € la troisième s'il n'a toujours rien fait pour améliorer les choses. Ce n'est pas une taxe faite pour remplir la trésorerie de la ville mais c'est un signal fort envoyé aux propriétaires pour qu'ils nous contactent afin que l'on puisse trouver ensemble des solutions".

Une taxe "dissuasive" pour les propiétairres de friches commerciales - Gérard Bonnaud conseiller municipal

Des commerces laissés à l'abandon depuis plus de 20 ans !

Car l'élu délégué au commerce ne veut plus voir ses vitrines désaffectées qui défigurent les rues animées du centre ville de Montbrison. Problèmes de succession, indivision,

bailleurs trop âgés ou totalement désinvestis ...les causes sont multiples. Gérard Bonnaud a bien essayé de faire entendre raison aux propriétaires, leur faisant valoir qu'il valait toujours mieux pour eux de vendre ou louer leurs biens plutôt que de les laisser inoccupés à se dégrader sans profit pour personne, mais sa démarche est restée lettre morte. Certains s'étaient pourtant engagés à financer une "vitroplastie", soit la pose d'un imprimé pour camoufler les vitrines désaffectées, mais ils n'ont finalement rien fait. D'où le recours à ce stratagème légal inspiré de l'article 1530 du code général des impôts. Un texte qui autorise les collectivités à ponctionner les commerces, leurs parkings et les lieux de dépôt ou de stockage laissés inoccupés pendant plus de 2 ans, à l'exception notable des enseignes en redressement judiciaire ou ayant bénéficié de travaux de réhabilitation.

Une taxe plutôt bien accueillie par la population de Montbrison

Une liste des friches commerciales concernées est en cours de recensement et tous les propriétaires seront contactés d'ici le mois d'octobre. En attendant, cette nouvelle taxe est plutôt bien perçue par les habitants de Montbrison: pour Pascal, qui " à toujours connu ce commerce fermé" depuis son arrivée en 1988" (!) - au sujet de la droguerie abandonné de la rue du marché - "c'est plutôt une bonne chose, ça les forcera peut être à vendre". Même réaction chez Chantal, pour qui ces vitrines abandonnées "font tâche" et qui s'inquiète de la lente dégradation des bâtiments pour la sécurité du voisinage. Quant aux commerçants, dont certains ont d'ailleurs déjà fait des propositions de rachat, la décision leur semble aller dans le bon sens. Lors du vote au conseil municipal, elle a d'ailleurs été adoptée sans opposition mais avec seulement 8 abstentions. Une mesure qui pourrait bien faire des émules: " Une autre commune de la Loire nous a déjà contacté pour savoir comment nous avons fait" glisse malicieusement l'élu délégué au commerce qui refuse cependant d'en dire plus. "Mais j'insiste, cette taxe n'est pas faite pour pénaliser les propriétaires, et s'ils font preuve de bonne volonté, rien n'est définitif. Nous voulons simplement redynamiser et embellir les rues commerçantes de notre centre ville".