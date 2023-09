Montbrison : les journées de la fourme pour "redonner envie aux gens de faire de la fromagerie"

France Bleu Saint-Etienne Loire : pourquoi elle continue de nous enthousiasmer cette fourme de Montbrison ?

Eric Soubeyrand, directeur de l'entreprise laitière de Sauvain et secrétaire du syndicat de la fourme de Montbrison : Parce qu'elle est historique. C'est le produit phare de notre département et c'est une des AOP françaises. C'est une fierté pour moi de fabriquer ce produit là. C'est toute ma vie professionnelle depuis déjà maintenant onze ans. C'est un produit formidable.

Vous récolter 5 millions de litres de lait auprès de 20 producteurs du Forez. Vous achetez 2 millions de litres de lait en plus pour produire en tout 730 tonnes de fromage. Il y a quelques années, vous étiez plus sur le lait que sur le fromage. Ça s'est inversé. Pourquoi finalement cette bascule ?

On n'aura jamais le temps d'expliquer toute l'histoire de cette fromagerie mais il y a dix ans, elle avait fermé. On a démarré avec très peu de volume et pas de commerce. Petit à petit, on s'est développé avec avec comme ligne directrice la fourme de Montbrison sous toutes ses versions. Une version au lait pasteurisé, parce qu'il en fallait sur notre région, et une version au lait cru. C'est pour ça que petit à petit, mes besoins en lait ont augmenté. Ça semble gros mais pour une fromagerie, c'est tout petit. On reste une petite fromagerie au milieu des monts du Forez.

Il y a donc la fourme au lait cru et celle au lait pasteurisé. Dans la Loire, on consomme plus celle au lait pasteurisé ?

Oui, bizarrement. Dès qu'on sort du département, c'est quasiment 100 % lait cru mais sur notre département, c'est beaucoup du lait pasteurisé. Alors ça nous arrange parce que tous nos producteurs ne sont pas capables de nous faire le lait cru qu'on cherche pour avoir les normes bactériologiques nécessaires. C'est comme ça, peut être pour une histoire de prix.

Celle au lait pasteurisé et un peu moins cher et comme dans la Loire, on la consomme de manière un petit peu plus courante, on met peut être un petit peu moins d'argent ?

Je ne peux pas vous dire, mais c'est le constat qu'on fait. Après, ça n'empêche pas que les deux produits sont bons. Mais on a toujours une petite subtilité supplémentaire sur le lait cru parce qu'on arrive encore mieux à voir notre notre terroir dans notre produit.

L'inflation a eu des conséquences d'une manière générale sur les ventes de fourme de Montbrison ces derniers mois.

On sent depuis le début de l'année quand même une baisse de nos de nos volumes, sur l'ensemble de l'AOP. Si je parle de mon entreprise on voit justement une baisse quand même importante de notre fourme de Montbrison au lait cru alors que la fourme de Montbrison au lait pasteurisé se maintient. D'autres fourmes que je fabrique, elles, sont plutôt en évolution.

Oui, parce que vous fabriquez aussi de la fourme d'Ambert ?

On est sur la fin de la zone fourme d'Ambert, limitrophe avec avec le Puy de Dôme. On fait ce produit là aussi dans l'idée de faire tourner notre fromagerie, payer nos salariés et nos producteurs. Après ce sont deux produits complètement différents avec deux technologies différentes et c'est un régal de faire les deux. Mais je suis Ligérien et j'ai choisi la fourme de Montbrison parce que je suis chauvin. A part la forme et le poids tout le reste est différent. On dit souvent que la fourme d'Ambert est plus grasse, mais en fait non c'est la fourme de Montbrison qui est plus grasse, en terme de matières grasses. Mais en bouche, il y a un peu moins d'eau ce qui fait uns structure un peu moins grasse.

On manque d'agriculteurs, de bras, d'hommes, de femmes pour poursuivre cet héritage de la fourme de Montbrison. Les journées de la fourme et des côtes du Forez, ça peut susciter des vocations ?

J'espère. On y travaille au niveau de l'AOP pour pouvoir justement redonner envie aux gens de venir faire de l'agriculture et faire de la fromagerie. C'est un problème. On n'arrive plus à trouver de salariés qui veulent travailler dans la fromagerie et on a de moins en moins de lait.