Montceau-les-Mines : il lance une pétition contre la réforme de RSA pour soutenir sa mère aidante

Près de 34.000 signatures récoltées ! La pétition d'Enzo , originaire de Montceau-les-Mines en Saône-et-Loire a eu du succès. Il y dénonce la réforme du RSA qui vise à demander aux bénéficiaires de réaliser un certain nombre d'heures d'activité en échange de l'allocation. Seulement sa mère, Floriane, s'occupe tous les jours de son frère handicapé de 15 ans. Il est atteint du syndrome de Coffin-Lowry, qui le rend dépendent d'aide pour se nourrir, s'habiller, se coucher et plein d'autres choses. "Il a besoin d'aide pour tout, confie la mère de famille. Ce n'est pas comme une personne trisomique qui va pouvoir faire quelque chose. Il n'y arrive pas. C'est un gros retard mental et psycho-moteur".

ⓘ Publicité

La mère de famille a décidé de se consacrer à son fils en 2009. Elle quitte alors son travail d'aide-soignante. Pour elle, travailler entre 15 et 20 heures par semaine n'est pas envisageable tant le fait de s'occuper de son fils lui prend du temps. Entre le quotidien, et les rendez-vous médicaux. C'est la raison pour laquelle son aîné, Enzo, a décidé de lancer une pétition. "J'ai vu que parfois, les pétitions fonctionnaient et que ça permettait de donner un écho à la cause", explique Enzo. La famille a reçu beaucoup de soutien, mais aussi des messages de personnes se trouvant dans des situations similaires : "Il n'y a pas que des gens qui ne cherchent pas de boulot, il y a des gens qui sont dans l'impossibilité", dit Floriane.

Mais avant ça, il avait déjà écrit à la Première ministre, à celui des Solidarités ou encore celui du Travail ainsi qu'à son député. Après plusieurs semaines d'attente, des réponses lui ont été formulées. "Les 15 à 20 heures d'activité obligatoires d'insertion par semaine pour les bénéficiaires du RSA ne seront pas inscrites dans le projet de loi réformant le dispositif, mais seront plutôt un objectif adapté à chaque personne, en fonction de sa situation'", explique-t-on du côté de Matignon. Le ministère des Solidarités ajoute de son côté qu'il s'agit pour l'instant d'une "expérimentation" dans 19 départements, et qu'aucun "calendrier concernant sa généralisation, n'a, à ce jour, été annoncé". Des réponses qui ne rassurent pas le jeune bachelier qui entamera à la rentrée des études de médecine. La Saône-et-Loire ne fait pas partie des départements où l'expérimentation a été lancée.