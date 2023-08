Montdidier : la Croix Rouge "dépanne" les personnes âgées pour leurs courses

Comme tous les jeudis matin, Christian et Jeannine entrent chez Yvette, 92 ans, qui habite dans le centre ville de Montdidier, à quelques mètres du local de la Croix Rouge. Les deux bénévoles de l'association caritative prennent connaissance de la liste de courses de la nonagénaire. On y retrouve une dizaine de produits : de l'eau, du beurre, des pâtes... Pas plus, car comme le rappelle Christian Parmentier, bénévole et responsable de l'action pour la Croix Rouge, "il ne s'agit que de dépannage."

Christian et Jeannine, les deux bénévoles de la Croix Rouge, prennent connaissance de la liste de courses d'Yvette. © Radio France - Florent Vautier

Les bénévoles vont faire les courses au supermarché a proximité, dans lequel la Croix Rouge a un compte, puis ils reviennent quelques minutes plus tard. Si parfois tel ou tel produit demandé manque dans les rayons, ce n'est pas le cas cette fois et Yvette est contente car "il y a des radis ! Tous les soirs, c'est la soupe, un radis et un bout de fromage !" Elle doit payer le prix des courses, cette fois une trentaine d'euros, plus une participation de deux euros demandée par la Croix Rouge : "Je ne peux plus marcher comme je veux, donc c'est bien qu'ils amènent à domicile. Ca me fait la semaine. Mon fils vient aussi de temps en temps pour me ramener ce qu'il manque. Sinon je suis toute seule... il n'y a pas grand monde qui vient !".

Les bénéficiaires payent le prix des courses plus une participation de deux euros. © Radio France - Florent Vautier

C'est aussi le sens de cette action de la Croix Rouge du Val d'Avre, qui regroupe les secteurs de Montdidier, Moreuil et Ailly-sur-Noye, lancée il y a deux ans au moment à la fin de la période Covid : rompre la solitude des personnes âgées. "Parfois on peut rendre d'autres petits services, comme aller déposer le courrier par exemple. C'est de l'humanité tout simplement", rappelle Christian Parmentier.

En ce moment, 7 à 8 personnes bénéficient à allure régulière du service dépannage courses, à Montdidier et les communes proches. La Croix Rouge envisage prochainement d'acquérir un véhicule pour se rendre dans ses autres secteurs.

Pour solliciter la Croix Rouge sur le "dépannage courses", vous pouvez joindre le 06 86 22 99 03