Montélimar : 1.300 personnes au forum des jobs saisonniers

Le forum des jobs saisonniers a accueilli 1.300 visiteurs, ce mercredi, au palais des congrès de Montélimar, dans la Drôme. C'est un peu moins que l'an dernier et c'est très loin des 2.300 visiteurs du forum en 2014. Pourtant, pour cette sixième édition organisée par Montélimar-Agglomération, 50 entreprises proposaient 1.042 offres d'emploi.

"Dur de trouver un job quand on est mineur"

1.300 visiteurs, ce mercredi, au forum des jobs saisonniers à Montélimar. © Radio France - Mélanie Tournadre

Ces offres d'emploi étaient proposées dans des domaines variés à Montélimar et sa région : hôtellerie, campings, commerce, agriculture ou encore service à la personne. Beaucoup d'étudiants ont répondu à l'appel et sont venus chercher un job saisonnier ce mercredi. La difficulté à trouver un premier petit boulot est surtout pour les jeunes mineurs. "Quand on a moins de 18 ans, personne veut nous embaucher même pour quelques semaines" explique Laura, 17 ans, lycéenne montilienne.

"La législation est très contraignante concernant les mineurs ; les employeurs préfèrent donc embaucher des candidats plus âgés"

Maud Gonzalez, du Pôle Emploi de Montélimar explique : "la législation est très contraignante au niveau des pauses, des horaires concernant les mineurs ; les employeurs sont de plus en plus frileux, ils prennent des candidats plus âgés".

C'est dans l'agriculture, notamment la cueillette des fruits ou le ramassage des légumes, que les mineurs ont le plus de chance de trouver un job d'été.

De plus en plus d'adultes chômeurs présents au forum

Des étudiants mais aussi des chômeurs et des retraités sont venus au forum des jobs saisonniers, ce mercredi, à Montélimar. © Radio France - Mélanie Tournadre

Il n'y avait pas des jeunes et des étudiants dans les 1.300 visiteurs de ce forum des jobs saisonniers. Les adultes au chômage étaient également nombreux, il y avait aussi des retraités. "Je cherche un CDI mais un job saisonnier c'est mieux que rien et ça peut nous donner des contacts importants" explique Carine, 40 ans, qui a perdu son travail il y a un mois après avoir été employée pendant vingt-cinq ans à l'accueil d'une entreprise.

"On voit énormément de personnes de plus de 40 ans qui cherchent soit à se reconvertir, soit à trouver un complément de salaire, soit parce qu'ils sont au chômage" explique Maud Gonzalez, responsable d'équipe au Pôle Emploi de Montélimar.