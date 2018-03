Les syndicats CFDT et CGT d'Orano Tricastin (ex Areva) ont manifesté, ce jeudi matin, devant le palais des congrès de Montélimar pour protester contre l'organisation d'une convention par la direction. Ils dénoncent "une opération de propagande".

La CGT et la CFDT d'Orano Tricastin (anciennement Areva) se sont mobilisés, ce jeudi matin, devant le palais des congrès de Montélimar où se tient toute la journée une convention organisée par la direction. Les salariés d'Orano Tricastin sont fortement invités à y participer.

"C'est une provocation "

"La direction veut nous parler du changement de nom du groupe, nous dire que tout va bien alors qu'on sort d'un plan de départs volontaires et qu'on demande depuis des années aux salariés de se serrer la ceinture" explique Alain Pécherand, coordinateur CGT à Orano Tricastin.

Les syndicats CGT et CFDT d'Orano Tricastin mobilisés, ce jeudi matin, devant le palais des congrès de Montélimar. © Radio France - Mélanie Tournadre

"On en a marre de la communication ! "

"Cette grande réunion avec les salariés, c'est très malvenu et complètement inadapté au contexte d'Orano qui sort d'un sauvetage financier, on trouve ça un peu scandaleux" explique Christophe Jeangérard, secrétaire général de la CFDT sur le site d'Orano Tricastin.

Christophe Jeangérard, secrétaire général de la CFDT sur le site d'Orano Tricastin. Copier

"Il faut mettre de l'argent pour réembaucher "

"On n'a plus d'augmentation, plus d'intéressement cette année et les compétences sont parties à cause du plan de départs volontaires, on préférerait parler des vrais problèmes plutôt que d'avoir une journée comme ça qui est de la pure communication de l’endoctrinement".

Alain Pécherand, coordinateur de la CGT sur le site d'Orano Tricastin. Copier

"Il y a des graves problèmes de sécurité et de sûreté, il faut réembaucher des compétences et mettre l'argent où il faut sur la maintenance et l'investissement" insiste Alain Pécherand.

La CFDT appelle à la grève ce jeudi pour protester contre l'organisation de cette convention par la direction.