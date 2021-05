Montélimar cherche des artisans et des commerçants pour trois boutiques éphémères en centre-ville

Que vous soyez artisan ou commerçant, si vous avez envie de proposer vos produits, le temps d'un été, dans le centre-ville de Montélimar, n'attendez plus : la ville vient de lancer un appel à candidatures pour l'occupation de trois boutiques éphémères. Celles-ci seront ouvertes dans la rue Pierre-Julien du 15 juin au 30 septembre prochains.

120 locaux sont actuellement inoccupés en centre-ville

Pour attirer les futurs occupants, la ville a décidé de loyers incitatifs : "entre 300 et 400 euros par mois, ou même 250 pour l'un d'eux, sans caution, indique Éric Phélippeau, adjoint à l'économie et au commerce. Une commission de sélection aura lieu le 28 mai, avec une décision dans la foulée."

Il y a deux ans, Montélimar s'était distinguée par un triste chiffre : près de 18% de ses boutiques de centre-ville étaient vides. Deux ans après, 120 locaux restent inoccupés, d'après la mairie actuelle. Éric Phélippeau veut pourtant croire dans la revitalisation du centre-ville : "depuis le début de notre mandat, des investisseurs sont revenus. On a assisté à des ouvertures malgré le contexte du Covid, et on a des commerçants qui y croient et ont refait leurs devantures." Et l'élu ajoute : "on ne parle pas d'une seule mesure, mais d'un mix complet. On le fait à grande échelle, avec beaucoup d'énergie, on a aussi mis en place une convention avec les bailleurs d'autres locaux. On pense qu'il y aura des effet notables." Rendez-vous est pris au mois de juin pour vérifier l'efficacité de ces boutiques.