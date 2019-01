Montélimar : cinq employés d'Amazon soutenant les gilets jaunes convoqués pour des entretiens disciplinaires

Montélimar, France

Cinq employés du site d'Amazon de Montélimar (Drôme) ont reçu au mois de décembre une lettre dont ils se seraient bien passés. Une convocation pour un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Leur point commun : ils ont tous posté des messages de soutien aux gilets jaunes sur leur page Facebook. Les syndicats craignent des procédures disciplinaires lourdes car déjà, fin décembre, un employé de l'entreprise a été licencié pour faute grave dans le Nord suite à des faits similaires.

Obligation de loyauté

La lettre de licenciement reçue par l'employé d'Amazon sur le site de Lauwin-Planque, dans le Nord, ne laisse aucune place au doute. C'est bien pour avoir appelé les gilets jaunes à bloquer l'entrepôt de sa société que l'homme a été débarqué. Le courrier mentionne un manquement grave aux "obligations de loyauté" de l'employé. Une raison "complètement valable", selon une spécialiste du droit du travail. En effet, à partir du moment où l'on signe un contrat de travail on doit loyauté à l'entreprise. À l'inverse, l'homme a notifié sa volonté d'empêcher l'entreprise de fonctionner par cet appel au blocage. Néanmoins retenir une faute grave pour de tels faits n'est pas courant, selon cette même juriste.

Pour l'instant, pas de sanctions

À Montélimar pour le moment, pas de sanctions, mais déjà deux entretiens disciplinaires ont eu lieu et à chaque fois on a reproché aux employés "des messages postés sur les réseaux sociaux", selon le délégué CFDT de l'entreprise, Julien Vincent. Les syndicats promettent des actions fortes si des licenciements sont prononcés. L'entreprise elle, indique simplement que "chacun de nos salariés est libre d’y participer ou d’exprimer son soutien, dans le respect de ses obligations contractuelles". Deux autres employés doivent encore passer leur entretien disciplinaire, la cinquième l'a manqué, elle était en vacances et n'avait pas reçu le courrier à temps.