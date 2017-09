Montélimar : la Fnac ouvre ses portes dans la zone sud

On en parle depuis des années à Montélimar, ça y est la Fnac ouvre ses portes, ce jeudi, dans la zone sud. Le magasin franchisé flambant neuf compte 25 employés et propose plus de 50.000 produits différents.

La Fnac ouvre ses portes, ce jeudi, à Montélimar, avenue de Gournier dans la zone sud. C'est le quatrième magasin Fnac de Drôme-Ardèche, après celui de Valence, de Crest et d'Aubenas.

Un magasin de 1000 mètres carrés

Ce nouveau magasin Fnac installé à Montélimar fait près de mille mètres carrés. © Radio France - Mélanie Tournadre

"On est pas venu en touriste" explique avec le sourire le dirigeant de cette nouvelle Fnac, Denis Tortel. Lui qui est déjà à la tête de la Fnac d'Aubenas a vu plus grand pour Montélimar. Ce magasin flambant neuf fait mille mètres carrés. "C'est la plus grande superficie possible pour un magasin franchisé de la Fnac".

Cette Fnac installée à Montélimar propose plus de 5000 références produits en disques. © Radio France - Mélanie Tournadre

Vingt-cinq personnes ont été embauchées pour faire fonctionner ce magasin, la plupart des salariés viennent du coin. Il y a eu de très nombreuses candidatures et la réalisation de 150 entretiens puis d'une seconde phase d'entretien avant de choisir les heureux élus qui ont été formé pendant huit semaines avant l'ouverture du magasin.

Plus de 50.000 références produits sur place

Un espace détente a été mis en place au fond du magasin pour les clients. © Radio France - Mélanie Tournadre

"On a souhaité mettre une gamme de produits la plus large possible dans ce type de surface" explique Carine Bellon, co-dirigeante de ce nouveau magasin". "On a plus de 3000 références en DVD, 5000 en disques, 1700 en hi-tech, 400 en jeux vidéos et près de 25.000 en livres de fond de rayon et 14.000 en livres nouveautés".

Les dirigeants rappellent aussi que les clients peuvent commander dans le magasin un produit en ligne avant 18 heures et le recevoir le lendemain dans la boutique. 20 millions de produits sont disponibles sur Fnac.com

Un magasin très attendu

Ce magasin Fnac à Montélimar propose près de 39000 références différentes en livres. © Radio France - Mélanie Tournadre

De nombreux habitants de Montélimar attendaient l'arrivée de cette Fnac avec impatience."On avait vraiment besoin de cette Fnac, ça manquait beaucoup de culture à Montélimar, on se sent un peu oublié, loin de la culture, dans ces villes de taille moyenne" explique Cédric.

"On avait pas de magasin qui regroupait la librairie, la téléphonie les ordinateurs, on "était obligés d'aller à Valence ou Avignon ou commander sur internet" explique Alexandra qui est ravie de cette ouverture.

Ahmed, lui, regrette que cette Fnac ne se soit pas installée dans le centre-ville de Montélimar. "Les commerçants du centre-ville sont en pleine crise, ils se battent pour dynamiser le centre et c'est dommage que la Fnac choisisse la zone sud à l'extérieur". Les dirigeants expliquent que le centre-ville n'était pas, selon eux, assez accessible et attractif pour y ouvrir leur magasin.

La Fnac, avenue de Gournier à Montélimar, est ouverte de 9h30 à 19h, du lundi au samedi.