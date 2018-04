Montélimar, France

Le mouvement était déjà sous-jacent la semaine dernière. Les NAO, les négociations annuelles obligatoires qui portent sur les salaires et éventuellement sur le pourcentage d'augmentation générale sont en cours. Mais la dernière réunion n'était pas selon les syndicats à la hauteur des espérances des salariés.

La CGT demande une augmentation de 2,4% pour les plus bas salaires

Les syndicats ne remettent pas en cause les conditions de travail jugées plutôt bonnes dans cette entreprise spécialisée dans la fabrication d'étui et d'étiquettes, notamment pour les bouteilles de vin. L'entreprise qui emploie 700 personnes sur les deux sites de Montélimar a investi pour améliorer le travail des employés. C'est bien un problème de rémunération que se cristallisent les revendications. La CGT demande une augmentation de 2,4 % pour les plus bas salaires. Tandis que la direction propose une augmentation générale de 1,1% pour tous les salariés.

Des mouvements sociaux très rares dans cette entreprise

Personne ne se souvient d'une grève chez Autajon. Mais la baisse des rémunérations liées à la participation a rendu le problème salarial sensible d'où ce mouvement de colère d'une partie des salariés.

La grève, ce n'est pas notre façon de fonctionner dit Nadège Locatelli, la déléguée CGT chez Autajon

Les négociations salariales se poursuivent mais cette fois sous haute tension.