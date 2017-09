Montélimar : le maire renonce au projet de zone commerciale l'Envol

Le maire de Montélimar abandonne le projet de zone commerciale l'Envol, au nord de la ville, qui cristallise depuis longtemps les tensions avec les commerçants du centre. Mais Franck Reynier annonce qu'un second projet plus modeste, sans galerie marchande, va être lancé au même endroit.

"L'Envol , c'est terminé"

Franck Reynier le dit : "On abandonne l'Envol , c'est terminé". "J'ai entendu les inquiétudes concernant la galerie marchande" explique le maire de Montélimar qui soutient le projet de l'Envol depuis le début.

Après enquête publique, le commissaire enquêteur avait rendu un avis défavorable sur l'Envol. Le préfet de la Drôme devait bientôt rendre son avis sur la déclaration d'utilité publique mais ce n'est donc plus la peine puisque le projet est retiré, le préfet ayant été averti.

Pendant des années, les commerçants du centre-ville et le maire de Montélimar se sont affrontés concernant ce projet de l'Envol. Plusieurs manifestations ont été organisées pour le dénoncer, soutenues par plusieurs élus d'opposition de la ville. "Cette annonce ne sert qu'à tenter de cacher son échec" explique Johann Matti, élus d'opposition à Montélimar.

"Franck Reynier tente de masquer un camouflet infligé par la préfecture dans quelques semaines et pour masquer l'échec flagrant de sa politique de développement économique".

"Le préfet allait dire que ce projet de l'Envol est mort, Franck Reynier anticipe simplement cette décision pour essayer de sortir honorablement de ce bourbier" explique Fabrice Zangla, président de l'association "600 commerces".

Un second projet sans galerie marchande

Franck Reynier n'abandonne par pour autant le projet de zone commerciale au nord de Montélimar. Cette zone ne comprendrait plus de galerie marchande et serait réduit. On passerait de 35.000 mètres carrés à 20.000 mètres carrés consacrées aux enseignes nouvelles à Montélimar et 15.000 mètres carrés supplémentaires mais pour des déplacements d'enseignes déjà existantes à Montélimar.

Mais, l'aménageur resterait la Sodec qui devra donc revoir sa copie, créer un nouveau projet avec de nouvelles conditions, notamment "intégrer les conclusions et les préconisations de l'étude urbaine du centre-ville" explique le maire de Montélimar. Ce nouveau projet comprendrait toujours une dimension ludo-commerciale, un hypermarché et un cinéma multiplexe.

Le conseil communautaire de l'Agglomération de Montélimar aura donc à débattre, le 8 octobre prochain, sur cette évolution qui mettra un terme au projet de l'Envol et donnera pour mission à la Sodec de créer un nouveau projet. Une autre enquête publique devrait alors être ouverte.