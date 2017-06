A Montélimar, le projet de multiplexe "Grand Palace" obtient le feu vert

C'est un coup de théâtre dans la guerre des cinémas à Montélimar. Le projet de la gérante de l'actuel cinéma "Le Palace" est validé.

La commission nationale d'aménagement commercial donne son feu vert au projet de multiplexe "Grand Palace", à Montélimar. La gérante du "Palace", situé en centre-ville, veut déplacer son établissement à l'Ouest, à côté du Géant Casino.

Après un refus au niveau départemental, elle obtient finalement l'autorisation.

Revirement de situation

En décembre dernier, Florence Suppo, la gérante, avait reçu un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial. Mais la commission nationale s'est penchée sur le dossier, et, elle valide ce projet à 7 millions d'euros.

Une grande joie pour Florence Suppo, qui tente de monter son multiplexe depuis 15 ans.

Déménagement et agrandissement

Ce multiplexe "Grand Palace", remplacera son cinéma du centre-ville, plus petit. La gérante mise sur 250.000 entrées par an, soit le double d'aujourd'hui.

Florence Suppo espère pouvoir ouvrir son nouvel établissement, qui compterait 8 salles et 1.350 places, début 2019.

Des recours possibles

Mais tout n'est pas encore joué. Les opposants, le ciné concurrent Les 7 Nefs, et Montélimar Agglomération peuvent encore faire des recours.

D'autant que l'agglo défend, elle, l'arrivée d'un autre multiplex sur l'ENVOL, le projet de zone commerciale au Nord, même s'il semble aujourd'hui moins bien engagé, suite à l'avis défavorable du commissaire enquêteur.