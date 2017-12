Conseil municipal houleux, ce lundi soir, à Montélimar dans la Drôme. Une cinquantaine d'agents municipaux sont venus faire entendre leur colère. Ils craignent de devoir travailler 49 heures de plus par an, pour le même salaire. Un préavis de grève est déposé pour ce mercredi.

Des agents inquiets quant à leur temps de travail

"Le régime indemnitaire des employés municipaux doit changer au 1er janvier 2018" explique la mairie de Montélimar. Une délibération concernant ce régime était donc à l'ordre du jour. Plusieurs passages ont été amendés concernant l'attribution de primes. "On a eu peur de perdre certaines primes ou que le système pour les accorder soit totalement injuste mais finalement ces paragraphes ont été supprimés" expliquent les syndicats.

Cependant, plusieurs recommandations de la Chambre régionale des comptes ont été présentés par les élus de la majorité. Il est notamment écrit dans la recommandation 2 : "A partir de 2018, il est prévu de faire adhérer l'ensemble des agents aux 1607 heures de travail réglementaire". Les employés municipaux ont pris peur en découvrant ces informations quelques jours avant le conseil municipal. "La mairie semble vouloir nous faire travailler 49 heures de plus par an, soit l'équivalent de sept jours" explique Thierry Frick du syndicat FAFPT (Fédération autonome de la fonction publique territoriale.

"Le manque de confiance des agents envers leur hiérarchie et les élus est extrêmement grand"

"Il est hors de question de faire travailler les agents 49 heures de plus par an, pour le même salaire alors que cette recommandation de la Chambre régionale des comptes n'a rien d'obligatoire" insiste Jean-Christophe Martinent de la CGT. "Nous faisons déjà un travail très fatiguant, très bruyant et avec des responsabilités ; nous ne pourrons pas travailler 49 heures de plus sans que ça ait un impact sur les enfants" explique une ATSEM qui s'occupe d'élèves dans les écoles maternelles.

"Nous ne sommes pas des machines, nous travaillons avec des enfants !"

Le maire de Montélimar se dit ouvert au dialogue

Conseil municipal très tendu, ce lundi soir, à Montélimar dans la Drôme. © Radio France - Mélanie Tournadre

Le maire (UDI) de Montélimar, Franck Reynier, assure que rien n'a encore été décidé. "Je n'ai pas aujourd'hui décidé quoi que ce soit, je souhaite que nous puissions trouver ensemble des réponses et je souhaite que le dialogue social puisse mieux fonctionner à Montélimar". Les quelques 350 agents de la ville de Montélimar (318 équivalents temps plein) travaillent actuellement 1558 heures par an, moins que le temps de travail réglementaire qui est à 1607 heures.

"Je souhaite trouver des réponses grâce au dialogue social"

"Je pense qu'aujourd'hui il n'est pas normal que ces agents n'aient pas un volet prévoyance sur leur protection sociale mais on ne peut pas vouloir une avancée sans réfléchir aussi à ce qui peut être amélioré : le temps travail n'est pas le seul élément, il y a également l'assiduité, le nombre de jours exceptionnels de congés ; il y a plusieurs choses à réorganiser en dialoguant avec les syndicats" explique Franck Reynier.

Les explications de Franck Reynier n'ont visiblement pas convaincu les syndicats (FAFPT, CGT, UNSA) qui maintiennent leur préavis de grève pour ce mercredi et appellent à une manifestation à partir de 9 heures, ce mercredi, sur la place de la mairie à Montélimar. "C'est la première fois que les agents de la ville se mettent en grève contre le maire" insiste Thierry Frick de la FAFPT.