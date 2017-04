Montélimar : manifestation devant le conseil communautaire contre le projet Envol

Près de 70 personnes ont manifesté, ce vendredi soir à Montélimar, contre l'Envol, projet de zone commerciale à l'entrée nord de la ville. Ils ont tenté de convaincre les élus de l'agglomération de voter contre la poursuite du projet, sans succès.

Près de 70 personnes ont manifesté, ce vendredi soir à Montélimar, contre l'Envol, projet de zone commerciale à l'entrée nord de la ville. Alors que se tenait le conseil communautaire de Montélimar-Agglomération au Palais des congrès.

Une nouvelle action pour dire non à l'Envol

#Drôme #Montélimar : 70 personnes, commerçants et élus d'opposition manifestent contre le projet de l'Envol pendant le conseil communautaire pic.twitter.com/2mkmxvQNnH — FBleuDrômeArdèche (@francebleuDA) April 14, 2017

Des habitants de l'agglomération ainsi que des commerçants et des élus d'opposition ont tenu, une nouvelle fois, à faire entendre leur colère, ce vendredi soir, devant le Palais des congrès de Montélimar. Ces manifestants sont opposés au projet de création d'une immense zone commerciale de 62.000 mètres carrés à l'entrée nord de la ville, porté par l'aménageur Sodec. "Ce projet est une erreur urbaine et économique importante" a expliqué, une nouvelle fois, Catherine Coutard, élue d'opposition qui a lancé une pétition en ligne contre la création de cette zone commerciale.

"C'est le boulet qui finira d'enterrer le centre-ville de Montélimar"

Ces manifestants ont tenté de convaincre les élus de Montélimar-Agglomération de voter contre la poursuite du projet, alors que se tenait le conseil communautaire au Palais des congrès . Ils sont entrés dans la salle avec banderoles et pancartes où l'on pouvait notamment lire "j'aime mon centre-ville, je dis non à la ZAC nord". Pour Fabrice Zangla, président de l'association "600 commerces", "c'est un passage en force de Franck Reynier qui n'écoute pas et il continue dans cette démarche".

"C'est un passage en force de Franck Reynier !"

Délibération sur la poursuite du projet adoptée

La délibération concernant la volonté de Montélimar-Agglomération de poursuivre ce projet de zone commerciale a tout de même été adoptée ce vendredi soir. Malgré l'avis défavorable du commissaire enquêteur rendu en janvier dernier qui jugeait ce projet "disproportionné et avec un fort impact négatif sur le commerce aux alentours". Sur les 71 élus : 58 ont voté pour, 9 contre et 4 se sont abstenus.

Pour Franck Reynier, "nous allons poursuivre notre démarche pour réaliser ce projet et pour cela il fallait une délibération, c'est la loi".

"Nous allons poursuivre notre démarche pour réaliser ce projet"

"Je souhaite que de grandes enseignes puissent consolider le développement et ce n'est pas affronter le centre-ville".

La bataille autour de l'Envol est encore loin d'être terminée. L'avis défavorable du commissaire enquêteur a été rendu en janvier dernier et le Préfet de la Drôme a un an pour trancher.