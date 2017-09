Montélimar : Metro inaugure son nouveau magasin de 1.500 mètres carrés

Metro a inauguré, ce mardi matin, son deuxième entrepôt drômois. Ce nouveau magasin, de 1.500 mètres carrés, est situé dans la zone d'activité des Portes de Provence à Montélimar. Il compte 16 salariés, la plupart du sud de la Drôme et de l'Ardèche.

Le nouveau magasin Metro a ouvert ses portes, ce mardi matin, à Montélimar dans la zone des Portes de Provence, en face d'Amazon. C'est le deuxième entrepôt drômois du groupe allemand Metro. Il n'y en a pas en Ardèche.

Une équipe de seize employés

Ce nouveau magasin Metro à Montélimar compte seize salariés. © Radio France - Mélanie Tournadre

Le magasin de 1.500 mètres carrés emploie seize personnes. La majorité des salariés recrutés viennent du sud de la Drôme et du sud de l'Ardèche. Ce nouvel entrepôt s'adresse aux professionnels indépendants comme les restaurateurs, les traiteurs ou encore les boulangers. Il mise sur 1.600 clients professionnels.

25% de produits régionaux

Le nouveau magasin Metro de Montélimar mise sur 1.600 clients professionnels. © Radio France - Mélanie Tournadre

Cet entrepôt propose à la vente 7.000 références produits et 100.000 produits en commandant sur metro.fr.

Un quart des produits vendus dans ce magasin montilien proviennent de la région, Auvergne-Rhône-Alpes d'après la direction du groupe allemand. On trouve notamment des nougats de Montélimar, des olives de Nyons, des truffes du Tricastin ou encore de l'ail de la Drôme.

Visite de ce nouveau magasin Metro de Montélimar. Copier

Un gain de temps pour les restaurateurs du secteur

De nombreux clients dans le nouveau magasin Metro à Montélimar qui a ouvert ses portes ce mardi matin. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Je gagne beaucoup de temps avec l'ouverture de ce magasin Metro, avant je devais aller à Valence deux fois par semaine" explique Julien, patron de snack à Sauzet.

"Avant je faisais 60 km pour aller au Metro d'Avignon alors que maintenant je ne fais plus que 30 km pour aller faire mes courses à Montélimar"

"On est très heureux de venir ici plutôt qu'à Avignon, c'est un vrai gain de temps" assure Alain qui tient un restaurant à Saint-Montan en Ardèche.

"C'est beaucoup plus pratique pour nous et moins loin pour faire nos courses et le magasin a l'air bien organisé et avec une grande variété de produits" explique Patricia qui tient une petite pizzeria à Tulette, dans le sud de la Drôme.

De nombreux restaurateurs du secteur disent gagner du temps avec l'ouverture de ce magasin Metro à Montélimar. Copier

Ce magasin Metro à Montélimar vise un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros en 2018.