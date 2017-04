Montélimar : Métro ouvrira un magasin le 14 septembre, zone des Portes de Provence

Le groupe allemand Metro va ouvrir un magasin à Montélimar le 14 septembre, zone des Portes de Provence. Le grossiste alimentaire s'adresse aux professionnels indépendants comme les restaurateurs. Les travaux démarrent lundi prochain ; dix-neuf personnes vont être recrutées.

Metro va ouvrir un magasin le 14 septembre prochain à Montélimar, dans la zone d'activités des Portes de Provence, au sud de la ville. Les travaux démarreront lundi prochain, le 10 avril.

Les travaux démarrent ce lundi

Simulation du futur site de Metro à Montélimar. - Metro

Le groupe allemand est un grossiste alimentaire qui s'adresse aux professionnels indépendants, comme les restaurateurs, les traiteurs ou encore certains boulangers. Implanté depuis 1971 en France, Metro est le premier fournisseur des restaurateurs et commerçants indépendants. Il possède à ce jour 94 magasins répartis sur toute la France. En Drôme-Ardèche, Metro n'était jusqu'à présent implanté qu'à Valence.

Les travaux qui vont débuter ce lundi à Montélimar vont permettre de construire un magasin de 1.500 mètres carrés de surface de vente sur un terrain de 8.500 mètres carrés. Il fait partie d'une nouvelle stratégie de Metro France, "le concept compact" qui mise sur la proximité. Métro compte fournir des clients qui ne sont pas à plus d'une demi-heure du magasin, soit près de 2.450 clients potentiels, dont 240 à Montélimar selon le groupe.

"1.500 mètres carrés de surface de vente, 6.500 références produits"

C'est un magasin Metro plus petit qu'habituellement et qui dit mettre l'accent sur l'innovation avec un showroom virtuel des produits et un nouveau service client. "Par exemple, le client pourra choisir des produits lourds comme un bidon de trente litres d'huile et le commander en arrivant dans le magasin. Pendant qu'il fait ses courses, nous le chargeons dans sa voiture" explique Jean-Luc Vandeville, directeur Concept Metro Compact.

19 personnes à recruter

Simulation du futur magasin Metro de Montélimar, zone des Portes de Provence. - Metro

Pour faire tourner ce magasin de 1.500 mètres carrés, dix-neuf personnes vont être recrutées dans les semaines qui viennent. "Nous allons embaucher des gens du coin, des locaux" explique Patrick Eychenié, secrétaire général de Metro France, présent ce lundi à la mairie de Montélimar pour présenter le projet.

"Nous allons embaucher des locaux, des habitants du coin"

Les personnes intéressées par ces emplois peuvent contacter la cellule emploi de Montélimar Agglomération.

25 % de produits locaux

"Dans ce magasin de Montélimar, comme tous nos magasins, nous aurons 25% de produits locaux ; nous privilégions les circuits courts" insiste de Patrick Eychenié.

"Il y a du nougat de Montélimar bien sûr mais aussi de la caille de la Drôme, des olives de Nyons, des truffes du Tricastin ou encore de l'ail de la Drôme" explique Franck Reynier, maire de Montélimar. "C'est bien de mettre en valeur ces produits locaux pour que les professionnels puissent les présenter ensuite sur leur carte".

"C'est une bonne nouvelle pour la ville, notre priorité c'est le développement économique pour qu'il y ait de la croissance et de la création d'emplois" insiste Franck Reynier.

"C'est rendre encore plus attractif notre territoire".

Le groupe Métro vise un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros en 2018 pour ce site.