Le cabinet Elan a présenté, ce mercredi soir, son étude urbaine sur le centre-ville de Montélimar au conseil municipal. La stratégie pour redynamiser le coeur de ville passe notamment par la mise en place de parkings relais et de bus électriques sur une voie dédiée.

L'étude urbaine sur le centre-ville de Montélimar, tant attendue, a été présentée ce mercredi soir au conseil municipal. Le cabinet Élan a expliqué la stratégie soutenue par la municipalité pour redynamiser le centre ville qui dépérit. La commune a un des taux de vacance commerciale les plus élevés de France, de 18,4%.

Des parkings relais et des bus sur des voies dédiées

Pour palier à cette désertification commerciale du centre-ville montilien, une mesure phare a été présentée concernant la mobilité : la création de trois parkings relais en périphérie de la ville accompagnée de la mise en place de bus électriques sur des voies dédiées pour desservir le centre-ville.

"Il faut pouvoir donner aux usagers qui ont chacun un véhicule une volonté d'arrêter la voiture et de la laisser dans un parking relais" explique Denis Defargues, le directeur de projet dans le cabinet Elan.

C'est un projet qui coûterait près de 30 millions d'euros avec une mise en place sur dix ans.

"Le développement de la ville et la croissance sont importants donc il faut se poser ces questions là car ce sont des infrastructures qui mettent longtemps à être réalisées" explique le maire de Montélimar, Franck Reynier.

Cette mesure phare ne convainc pas les élus de l'opposition. "si j'ai bien compris, l'alpha et l’oméga pour répondre aux problématiques du centre-ville c'est faire monter les touristes et les Montiliens dans un bus pour aller dans le coeur de ville ?" explique Salim Bouziane. "On est pas prêt à financer près de 28 millions d'euros pour ça alors qu'il y a d'autres priorités pour le centre-ville".

Une mesure phare qui concerne la mobilité. Copier

Deux autres volets, sur le commerce et l'habitat

Cette étude du cabinet Elan prévoit deux autres volets : "commerce" et "habitat". Elle prévoit notamment la relance d'une procédure dans le cadre du FISAC, un fonds de soutien au commerce local ainsi qu'une nouvelle opération programmée d'amélioration de l'habitat, OPAH,des crédits pour inciter les propriétaires à rénover leurs logements.

Pour Catherine Coutard, élue de l'opposition, la résumé de cette étude présenté ce mercredi est "terriblement décevant". "Toutes ces démarches pour trouver des fonds, ces démarches sont déjà connues et en route, il n'y a rien de neuf pour le moment ; ce n'est absolument pas convaincant".

Les commerçants du centre-ville présents ce mercredi soir se disent également déçus par cette étude. Ils expliquent quand même, comme les élus de l'opposition, être satisfaits de la main tendue par le maire Franck Reynier et de sa volonté affichée de travailler en concertation avec tous les acteurs montiliens.

Cette étude préconise la création de trois parkings relais. Copier

Un espace "action cœur-ville" va d'ailleurs être ouvert dans le centre-ville de Montélimar pour que les habitants puissent venir consulter l'étude complète et déposer leurs idées. Ils pourront également le faire sur le site internet de la ville de Montélimar.